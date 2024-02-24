24 февраля 2024

Страны G7 сделали заявление о замороженных активах России

G7: активы РФ останутся замороженными до возмещения ущерба Украине
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Страны G7 хотят заставить РФ заплатить Украине компенсацию за СВО Фото:

Страны «Большой семерки» (G7) заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб Украине. Об этом следует из опубликованного ими заявления.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине», — говорится в заявлении, с которым ознакомились РИА Новости. По их словам, речь идет о компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, спровоцированные в результате конфликта на Украине.

Еврокомиссия приняла решение подготовить базу, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что их страна разработала решение, которое позволит использовать активы. Однако представители международных банков опасаются, что вслед за конфискацией произойдут потрясения в мировой финансовой системе.

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Страны «Большой семерки» (G7) заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб Украине. Об этом следует из опубликованного ими заявления. «Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине», — говорится в заявлении, с которым ознакомились РИА Новости. По их словам, речь идет о компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, спровоцированные в результате конфликта на Украине. Еврокомиссия приняла решение подготовить базу, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что их страна разработала решение, которое позволит использовать активы. Однако представители международных банков опасаются, что вслед за конфискацией произойдут потрясения в мировой финансовой системе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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