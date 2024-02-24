Страны G7 сделали заявление о замороженных активах России

G7: активы РФ останутся замороженными до возмещения ущерба Украине

24 февраля 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Страны G7 хотят заставить РФ заплатить Украине компенсацию за СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Страны «Большой семерки» (G7) заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб Украине. Об этом следует из опубликованного ими заявления. «Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине», — говорится в заявлении, с которым ознакомились РИА Новости. По их словам, речь идет о компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, спровоцированные в результате конфликта на Украине. Еврокомиссия приняла решение подготовить базу, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что их страна разработала решение, которое позволит использовать активы. Однако представители международных банков опасаются, что вслед за конфискацией произойдут потрясения в мировой финансовой системе.

Страны «Большой семерки» (G7) заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб Украине. Об этом следует из опубликованного ими заявления. «Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине», — говорится в заявлении, с которым ознакомились РИА Новости. По их словам, речь идет о компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, спровоцированные в результате конфликта на Украине. Еврокомиссия приняла решение подготовить базу, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что их страна разработала решение, которое позволит использовать активы. Однако представители международных банков опасаются, что вслед за конфискацией произойдут потрясения в мировой финансовой системе.