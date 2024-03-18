На Камчатке нашли второго туриста, попавшего под лавину

Спасатели МЧС России обнаружили второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке. Мужчина оказался мертв, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«К сожалению, мужчина был найден без признаков жизни. Поисковые работы велись группой спасателей и волонтеров, число участников которой составило около 40 человек», —
На данный момент остальные туристы спустились ниже места ЧП и установили лагерь. Они поддерживают связь с МЧС России. Ведется планирование эвакуации группы туристов с опасной территории.
На Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Первый найденный турист также оказался мертв.
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