На Камчатке нашли второго туриста, попавшего под лавину

19 марта 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС России обнаружили тело второго туриста из пропавших на Камчатке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели МЧС России обнаружили второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке. Мужчина оказался мертв, сообщили в пресс-службе МЧС России. «К сожалению, мужчина был найден без признаков жизни. Поисковые работы велись группой спасателей и волонтеров, число участников которой составило около 40 человек», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент остальные туристы спустились ниже места ЧП и установили лагерь. Они поддерживают связь с МЧС России. Ведется планирование эвакуации группы туристов с опасной территории. На Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Первый найденный турист также оказался мертв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели МЧС России обнаружили второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке. Мужчина оказался мертв, сообщили в пресс-службе МЧС России. «К сожалению, мужчина был найден без признаков жизни. Поисковые работы велись группой спасателей и волонтеров, число участников которой составило около 40 человек», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент остальные туристы спустились ниже места ЧП и установили лагерь. Они поддерживают связь с МЧС России. Ведется планирование эвакуации группы туристов с опасной территории. На Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Первый найденный турист также оказался мертв.