18 марта 2024

На Камчатке нашли второго туриста, попавшего под лавину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крещенские купания. Екатеринбург, первая помощь, аптечка, спасатель, помощь пострадавшему
Спасатели МЧС России обнаружили тело второго туриста из пропавших на Камчатке Фото:

Спасатели МЧС России обнаружили второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке. Мужчина оказался мертв, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«К сожалению, мужчина был найден без признаков жизни. Поисковые работы велись группой спасателей и волонтеров, число участников которой составило около 40 человек», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

На данный момент остальные туристы спустились ниже места ЧП и установили лагерь. Они поддерживают связь с МЧС России. Ведется планирование эвакуации группы туристов с опасной территории.

На Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Первый найденный турист также оказался мертв.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели МЧС России обнаружили второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке. Мужчина оказался мертв, сообщили в пресс-службе МЧС России. «К сожалению, мужчина был найден без признаков жизни. Поисковые работы велись группой спасателей и волонтеров, число участников которой составило около 40 человек», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент остальные туристы спустились ниже места ЧП и установили лагерь. Они поддерживают связь с МЧС России. Ведется планирование эвакуации группы туристов с опасной территории. На Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Первый найденный турист также оказался мертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...