На границе Белоруссии и Украины ограничили передвижение людей

19 марта 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Для безопасности ограничен въезд в пограничной полосе Фото: Владимир Андреев © URA.RU На юге Белоруссии усилен контроль за передвижением людей в пограничной зоне. Об этом сообщил Гомельский облисполком. «Для обеспечения пограничной безопасности временно ограничен въезд (вход), пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Выдача пропусков также приостановлена», — сообщается в telegram-канале ведомства. Контрольные функции сотрудники Гомельской погрангруппы будут осуществлять как на авто-, так и на железной дороге. Белорусы могут заехать в пограничную зону по паспорту гражданина республики Беларусь, а также водительскому удостоверению, военному билету или служебному удостоверению. Иностранным гражданам потребуется пропуск, оформленный на едином портале электронных услуг (Е-Паслуга). Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) несколько раз проникала на территорию Беларуси. Диверсанты были задержаны на западе страны в середине февраля, рассказал президент Александр Лукашенко. По его словам, нельзя допускать расслабления, учитывая обстановки вокруг страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На юге Белоруссии усилен контроль за передвижением людей в пограничной зоне. Об этом сообщил Гомельский облисполком. «Для обеспечения пограничной безопасности временно ограничен въезд (вход), пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Выдача пропусков также приостановлена», — сообщается в telegram-канале ведомства. Контрольные функции сотрудники Гомельской погрангруппы будут осуществлять как на авто-, так и на железной дороге. Белорусы могут заехать в пограничную зону по паспорту гражданина республики Беларусь, а также водительскому удостоверению, военному билету или служебному удостоверению. Иностранным гражданам потребуется пропуск, оформленный на едином портале электронных услуг (Е-Паслуга). Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) несколько раз проникала на территорию Беларуси. Диверсанты были задержаны на западе страны в середине февраля, рассказал президент Александр Лукашенко. По его словам, нельзя допускать расслабления, учитывая обстановки вокруг страны.