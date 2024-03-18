18 марта 2024

На границе Белоруссии и Украины ограничили передвижение людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Для безопасности ограничен въезд в пограничной полосе Фото:

На юге Белоруссии усилен контроль за передвижением людей в пограничной зоне. Об этом сообщил Гомельский облисполком.

«Для обеспечения пограничной безопасности временно ограничен въезд (вход), пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Выдача пропусков также приостановлена», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Контрольные функции сотрудники Гомельской погрангруппы будут осуществлять как на авто-, так и на железной дороге. Белорусы могут заехать в пограничную зону по паспорту гражданина республики Беларусь, а также водительскому удостоверению, военному билету или служебному удостоверению. Иностранным гражданам потребуется пропуск, оформленный на едином портале электронных услуг (Е-Паслуга).

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) несколько раз проникала на территорию Беларуси. Диверсанты были задержаны на западе страны в середине февраля, рассказал президент Александр Лукашенко. По его словам, нельзя допускать расслабления, учитывая обстановки вокруг страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На юге Белоруссии усилен контроль за передвижением людей в пограничной зоне. Об этом сообщил Гомельский облисполком. «Для обеспечения пограничной безопасности временно ограничен въезд (вход), пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Выдача пропусков также приостановлена», — сообщается в telegram-канале ведомства. Контрольные функции сотрудники Гомельской погрангруппы будут осуществлять как на авто-, так и на железной дороге. Белорусы могут заехать в пограничную зону по паспорту гражданина республики Беларусь, а также водительскому удостоверению, военному билету или служебному удостоверению. Иностранным гражданам потребуется пропуск, оформленный на едином портале электронных услуг (Е-Паслуга). Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) несколько раз проникала на территорию Беларуси. Диверсанты были задержаны на западе страны в середине февраля, рассказал президент Александр Лукашенко. По его словам, нельзя допускать расслабления, учитывая обстановки вокруг страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...