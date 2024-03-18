Минздрав РФ выделит ХМАО средства для лечения гепатита С

19 марта 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

В 2024 году Югра получит 71 миллион 481,8 тысяч рублей для борьбы с гепатитом С Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С в ХМАО Минздрав РФ за три года выделит 194 миллиона 737,4 тысячи рублей. Такие данные указаны в утвержденном правительством документе, который расположен на официальном портале опубликования правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета <…> [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. <…> Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре в 2024 году выделить 71 миллион 481,8 тысяч рублей, в 2025 году — 68 миллионов 638,6 тысяч рублей, а в 2026 — 54 миллиона 617 тысяч рублей», — написано в распоряжении. В 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С российские власти потратят 4,5 миллиардов рублей. Всего на эти цели предусмотрено 18 миллиардов рублей. Такие решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам заболевших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С в ХМАО Минздрав РФ за три года выделит 194 миллиона 737,4 тысячи рублей. Такие данные указаны в утвержденном правительством документе, который расположен на официальном портале опубликования правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета <…> [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. <…> Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре в 2024 году выделить 71 миллион 481,8 тысяч рублей, в 2025 году — 68 миллионов 638,6 тысяч рублей, а в 2026 — 54 миллиона 617 тысяч рублей», — написано в распоряжении. В 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С российские власти потратят 4,5 миллиардов рублей. Всего на эти цели предусмотрено 18 миллиардов рублей. Такие решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам заболевших.