Стало известно, в какой отрасли в Челябинской области платят самую высокую зарплату

Самую высокую зарплату в Челябинской области получают в научной отрасли

19 марта 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в ведущей отрасли в 2023 году составила 67 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в 2023 году отраслью с наивысшей зарплатой стала профессиональная и научная деятельность, где готовы платить 67 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. «В Челябинской области отраслью с наивысшей зарплатой в 2023 году [стала] профессиональная и научная деятельность. Средняя зарплата в ведущей отрасли в 2023 году [составила] 67 тысяч рублей в месяц», — говорится в исследовании. Самую высокую зарплату в России получают в Москве финансисты — в среднем в месяц они зарабатывают около 250 тысяч рублей. Далее идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Их доход меньше на 20-30 тысяч рублей в месяц. Замыкают рейтинг госслужащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии. Их зарплата равна примерно 50 тысяч рублей, говорится в исследовании. Среди офисных работников наиболее высокооплачиваемыми профессиями в Челябинской области являются инженеры и программисты. Заработок инженеров составляет более 111 тысяч рублей, программистов — почти 105 тысяч рублей в месяц, рассказали ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в 2023 году отраслью с наивысшей зарплатой стала профессиональная и научная деятельность, где готовы платить 67 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. «В Челябинской области отраслью с наивысшей зарплатой в 2023 году [стала] профессиональная и научная деятельность. Средняя зарплата в ведущей отрасли в 2023 году [составила] 67 тысяч рублей в месяц», — говорится в исследовании. Самую высокую зарплату в России получают в Москве финансисты — в среднем в месяц они зарабатывают около 250 тысяч рублей. Далее идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Их доход меньше на 20-30 тысяч рублей в месяц. Замыкают рейтинг госслужащие Псковской области, Калмыкии и Мордовии. Их зарплата равна примерно 50 тысяч рублей, говорится в исследовании. Среди офисных работников наиболее высокооплачиваемыми профессиями в Челябинской области являются инженеры и программисты. Заработок инженеров составляет более 111 тысяч рублей, программистов — почти 105 тысяч рублей в месяц, рассказали ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».