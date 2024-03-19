Крупнейшая в мире лаборатория физики уволит 500 человек, связанных с Россией

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Владимир Якушев в институте физики металлов УРО РАН. Екатеринбург, наука, металл, молекула
Ведущая лаборатория прекращает сотрудничество со специалистами, связанными с РФ Фото:

ЦЕРН, ведущая мировая лаборатория по физике высоких энергий, прекращает сотрудничество с около 500 специалистами, связанными с Россией. Об этом сообщил представитель организации Арно Марсолье.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сообщил Марсолье РИА Новости.

ЦЕРН известна своими прорывными исследованиями в области физики частиц, включая работу на Большом адронном коллайдере (БАК), расположенном на границе Швейцарии и Франции. Сотрудничество с российскими учеными внесло значительный вклад в научные достижения организации, в том числе в обнаружение бозона Хиггса, который играет ключевую роль в понимании происхождения массы элементарных частиц.

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ЦЕРН, ведущая мировая лаборатория по физике высоких энергий, прекращает сотрудничество с около 500 специалистами, связанными с Россией. Об этом сообщил представитель организации Арно Марсолье. «На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сообщил Марсолье РИА Новости. ЦЕРН известна своими прорывными исследованиями в области физики частиц, включая работу на Большом адронном коллайдере (БАК), расположенном на границе Швейцарии и Франции. Сотрудничество с российскими учеными внесло значительный вклад в научные достижения организации, в том числе в обнаружение бозона Хиггса, который играет ключевую роль в понимании происхождения массы элементарных частиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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