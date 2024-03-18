Стало известно, в какой отрасли пермякам платят самую высокую зарплату

Сфера химической промышленности признана самой высокооплачиваемой в Пермском крае. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном на сайте РИА Новости.
«Пермский край — химическая промышленность. Средняя зарплата специалистов сферы в месяц в 2023 году составила 78 тысяч рублей», — сообщают аналитики. В рейтинге регионов России по уровню зарплат в отраслях Прикамье занимает 40-ю строчку. В лидерах — московские финансисты с доходом в 240 тысяч рублей за месяц.
В конце прошлого года Росстат опубликовал данные о заработных платах пермских госслужащих. Доходы чиновников оказались одними из самых высоких среди всех субъектов Приволжского округа.
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