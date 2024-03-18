18 марта 2024

Стало известно, в какой отрасли пермякам платят самую высокую зарплату

В Пермском крае самую высокую зарплату получают спецы химической промышленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Уралхиммаш. Екатеринбург, промышленность, уралхиммаш, предприятие, уральский завод химического машиностроения, сборка изделия, цех обработки высоким давлением
В среднем сотрудник отрасли получает 78 тысяч рублей Фото:

Сфера химической промышленности признана самой высокооплачиваемой в Пермском крае. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном на сайте РИА Новости.

«Пермский край — химическая промышленность. Средняя зарплата специалистов сферы в месяц в 2023 году составила 78 тысяч рублей», — сообщают аналитики. В рейтинге регионов России по уровню зарплат в отраслях Прикамье занимает 40-ю строчку. В лидерах — московские финансисты с доходом в 240 тысяч рублей за месяц.

В конце прошлого года Росстат опубликовал данные о заработных платах пермских госслужащих. Доходы чиновников оказались одними из самых высоких среди всех субъектов Приволжского округа.

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Сфера химической промышленности признана самой высокооплачиваемой в Пермском крае. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном на сайте РИА Новости. «Пермский край — химическая промышленность. Средняя зарплата специалистов сферы в месяц в 2023 году составила 78 тысяч рублей», — сообщают аналитики. В рейтинге регионов России по уровню зарплат в отраслях Прикамье занимает 40-ю строчку. В лидерах — московские финансисты с доходом в 240 тысяч рублей за месяц. В конце прошлого года Росстат опубликовал данные о заработных платах пермских госслужащих. Доходы чиновников оказались одними из самых высоких среди всех субъектов Приволжского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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