Росрыболовство запретит недружественным странам ловить российскую рыбу

Росрыболовство поддержало идею пересмотра невыгодных рыболовных соглашений РФ

19 марта 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Рыболовные соглашения попадут под комплексное рассмотрение, заявил Илья Шестаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Росрыболовство поддержало идею пересмотра невыгодных рыболовных соглашений России. Организация планирует проанализировать соглашения о рыболовстве между РФ и другими странами совместно с Госдумой и Советом Федерации. Об этом рассказал руководитель федерального агентства Илья Шестаков. «Росрыболовство проанализирует с Госдумой и Советом Федерации соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить, есть ли среди них невыгодные», — передает слова Шестакова РБК. Инициатива ревизии соглашений была выдвинута со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Глава Росрыболовства отметил, что вопросы выгоды или невыгоды таких соглашений требуют комплексного рассмотрения, так как они имеют различные условия и могут включать обмены рыболовными правами и компенсационные меры. Международное сотрудничество в рыболовстве обеспечивает около четверти всего российского вылова, что составляет примерно 1 миллион тонн водных ресурсов. Общий российский вылов в 2023 году достиг рекордного уровня за последние 30 лет и составил более 5,3 миллиона тонн, заключили в организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росрыболовство поддержало идею пересмотра невыгодных рыболовных соглашений России. Организация планирует проанализировать соглашения о рыболовстве между РФ и другими странами совместно с Госдумой и Советом Федерации. Об этом рассказал руководитель федерального агентства Илья Шестаков. «Росрыболовство проанализирует с Госдумой и Советом Федерации соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить, есть ли среди них невыгодные», — передает слова Шестакова РБК. Инициатива ревизии соглашений была выдвинута со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Глава Росрыболовства отметил, что вопросы выгоды или невыгоды таких соглашений требуют комплексного рассмотрения, так как они имеют различные условия и могут включать обмены рыболовными правами и компенсационные меры. Международное сотрудничество в рыболовстве обеспечивает около четверти всего российского вылова, что составляет примерно 1 миллион тонн водных ресурсов. Общий российский вылов в 2023 году достиг рекордного уровня за последние 30 лет и составил более 5,3 миллиона тонн, заключили в организации.