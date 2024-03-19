Politico: ЕС тайно готовится к присоединению Украины

19 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Процесс вступления Украины в ЕС держат в секрете, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины Европейский союз (ЕС) тайно готовится к возможному присоединению Украины. Об этом рассказали европейские чиновники. «Некоторые представители ЕС предпочитают держать в секрете работу по подготовке к возможной интеграции Украины», — передает слова чиновников издание Politico. Там добавили, что также планируется присоединение Молдовы и некоторых стран Западных Балкан. Особое внимание уделяется минимизации побочных эффектов, которые могут повлиять на сельскохозяйственных производителей. Однако, согласно цитате одного из представителей ЕС, никто не желает публично обсуждать этот вопрос до проведения европейских выборов, заключили в материале. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз к середине марта. Она сделала это заявление на специальной пресс-конференции. Посол Ес в Украине Катарина Матернова заявила, что Украине необходимо выполнить четыре строгих условия, чтобы начать переговоры о вступлении в союз. Эти условия включают увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины, изменения в декларировании имущества, законодательную инициативу о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по нацменьшинствам, передает «Утро.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский союз (ЕС) тайно готовится к возможному присоединению Украины. Об этом рассказали европейские чиновники. «Некоторые представители ЕС предпочитают держать в секрете работу по подготовке к возможной интеграции Украины», — передает слова чиновников издание Politico. Там добавили, что также планируется присоединение Молдовы и некоторых стран Западных Балкан. Особое внимание уделяется минимизации побочных эффектов, которые могут повлиять на сельскохозяйственных производителей. Однако, согласно цитате одного из представителей ЕС, никто не желает публично обсуждать этот вопрос до проведения европейских выборов, заключили в материале. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз к середине марта. Она сделала это заявление на специальной пресс-конференции. Посол Ес в Украине Катарина Матернова заявила, что Украине необходимо выполнить четыре строгих условия, чтобы начать переговоры о вступлении в союз. Эти условия включают увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины, изменения в декларировании имущества, законодательную инициативу о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по нацменьшинствам, передает «Утро.ру».