ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия к середине марта планирует представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров», — заявила фон дер Ляйен во время пресс-конференции, трансляция которой велась в X (Twitter). Также сообщалось, что Западные лидеры прибыли в Киев.
Отмечается, что цель поездки состоит в том, чтобы выразить солидарность Украине. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения в области безопасности с лидерами Италии и Канады.
В конце 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан должным образом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить условия, предъявленные стране для вступления в сообщество, даже если это потребует дополнительных усилий. Он подчеркнул, что все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство.
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