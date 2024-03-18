На празднике оленеводов в ЯНАО презентуют необычный «нейрочум»

На Ямале оленеводам презентуют уникальный чум с искусственным интеллектом

19 марта 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Шатер с необычной цифровой начинкой откроется на берегу реки Полябта 23 и 24 марта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Салехарде на День оленевода компания «Ростелеком» презентует жителям и гостям Ямала «Нейрочум». На берегу реки Полябта установят шатер из оленьих шкур с цифровой начинкой — умным домофоном и фотобудкой с искусственным интеллектом. Посетители чума смогут получить уникальные фотографии, созданные нейросетью, сообщают в компании. Здесь же состоится кулинарный мастер-класс с прямой трансляцией. «Ростелеком» на Ямале презентует «Нейрочум» на главном празднике народов Крайнего Севера в Салехарде. Шатер из оленьих шкур с необычной цифровой начинкой откроет свой полог на берегу реки Полябта 23 и 24 марта. Специалисты компании продемонстрируют гостям работу одного из самых популярных сервисов в округе — умного домофона, а также презентуют уникальную цифровую разработку — фотобудку с искусственным интеллектом. Оригинальные памятные снимки с северной тематикой, созданные нейросетью, смогут получить посетители чума», — говорится в релизе компании. «Нейрочум» будет оснащен высокоскоростным интернетом, большими экранами и панелью с умным домофоном. Возле чума организаторы подготовят фотозону с ездовыми собаками породы хаски и северную чайную. «Еще одной фишкой праздника станет кулинарный мастер-класс от популярного на Ямале фуд-блогера Джафара Саитова. В чуме он приготовит авторскую уху и любимое блюдо северян — строганину из щекура», — комментирует источник. ''Ростелеком'' намерен организовать прямую трансляцию кулинарного мастер-класса в ''Нейрочуме». Ее можно будет посмотреть в любой точке страны. Ранее URA.RU сообщало, что в День оленевода в Салехарде пройдут соревнования по ГТО. В спортивных мероприятиях примут участие как дети, так и взрослые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде на День оленевода компания «Ростелеком» презентует жителям и гостям Ямала «Нейрочум». На берегу реки Полябта установят шатер из оленьих шкур с цифровой начинкой — умным домофоном и фотобудкой с искусственным интеллектом. Посетители чума смогут получить уникальные фотографии, созданные нейросетью, сообщают в компании. Здесь же состоится кулинарный мастер-класс с прямой трансляцией. «Ростелеком» на Ямале презентует «Нейрочум» на главном празднике народов Крайнего Севера в Салехарде. Шатер из оленьих шкур с необычной цифровой начинкой откроет свой полог на берегу реки Полябта 23 и 24 марта. Специалисты компании продемонстрируют гостям работу одного из самых популярных сервисов в округе — умного домофона, а также презентуют уникальную цифровую разработку — фотобудку с искусственным интеллектом. Оригинальные памятные снимки с северной тематикой, созданные нейросетью, смогут получить посетители чума», — говорится в релизе компании. «Нейрочум» будет оснащен высокоскоростным интернетом, большими экранами и панелью с умным домофоном. Возле чума организаторы подготовят фотозону с ездовыми собаками породы хаски и северную чайную. «Еще одной фишкой праздника станет кулинарный мастер-класс от популярного на Ямале фуд-блогера Джафара Саитова. В чуме он приготовит авторскую уху и любимое блюдо северян — строганину из щекура», — комментирует источник. ''Ростелеком'' намерен организовать прямую трансляцию кулинарного мастер-класса в ''Нейрочуме». Ее можно будет посмотреть в любой точке страны. Ранее URA.RU сообщало, что в День оленевода в Салехарде пройдут соревнования по ГТО. В спортивных мероприятиях примут участие как дети, так и взрослые.