18 марта 2024

Мать вытащила грудничка из горящего дома, в котором погибла свердловская семья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
В страшном пожаре погибли четыре человека (архивное фото) Фото:

Из горящего дома в поселке под Нижней Турой (Свердловская область) смогли спастись 21-летняя девушка и ее грудной ребенок. Остальные члены семьи погибли, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«При тушении пожара обнаружены тела погибших — 41-летней женщины и троих ее несовершеннолетних детей — 17-летней девочки и мальчиков, которым 12 и 11 лет. По имеющейся на данный момент информации, спастись смогла старшая дочь (21 год), которая взяла своего грудного ребенка и покинула горящее здание», — пояснили в ведомстве. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился в помещении кухни. «Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы», — добавили в прокуратуре.

Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из горящего дома в поселке под Нижней Турой (Свердловская область) смогли спастись 21-летняя девушка и ее грудной ребенок. Остальные члены семьи погибли, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «При тушении пожара обнаружены тела погибших — 41-летней женщины и троих ее несовершеннолетних детей — 17-летней девочки и мальчиков, которым 12 и 11 лет. По имеющейся на данный момент информации, спастись смогла старшая дочь (21 год), которая взяла своего грудного ребенка и покинула горящее здание», — пояснили в ведомстве. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился в помещении кухни. «Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы», — добавили в прокуратуре. Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...