Мать вытащила грудничка из горящего дома, в котором погибла свердловская семья. Фото

19 марта 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

В страшном пожаре погибли четыре человека (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из горящего дома в поселке под Нижней Турой (Свердловская область) смогли спастись 21-летняя девушка и ее грудной ребенок. Остальные члены семьи погибли, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «При тушении пожара обнаружены тела погибших — 41-летней женщины и троих ее несовершеннолетних детей — 17-летней девочки и мальчиков, которым 12 и 11 лет. По имеющейся на данный момент информации, спастись смогла старшая дочь (21 год), которая взяла своего грудного ребенка и покинула горящее здание», — пояснили в ведомстве. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился в помещении кухни. «Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы», — добавили в прокуратуре. Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский. Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из горящего дома в поселке под Нижней Турой (Свердловская область) смогли спастись 21-летняя девушка и ее грудной ребенок. Остальные члены семьи погибли, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «При тушении пожара обнаружены тела погибших — 41-летней женщины и троих ее несовершеннолетних детей — 17-летней девочки и мальчиков, которым 12 и 11 лет. По имеющейся на данный момент информации, спастись смогла старшая дочь (21 год), которая взяла своего грудного ребенка и покинула горящее здание», — пояснили в ведомстве. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился в помещении кухни. «Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы», — добавили в прокуратуре. Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский.