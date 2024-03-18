18 марта 2024

Аналитики назвали рабочие профессии ХМАО с самой высокой зарплатой

HH: самые дорогие рабочие профессии в ХМАО — машинист, сварщик и водитель
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Зарплата водителей ХМАО, указанная в вакансиях, за год поднялась на 40% Фото:

Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель предлагаемой оплаты труда, сообщили URA.RU аналитики компании HeadHunter.

«Самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочего персонала стали машинисты с медианной зарплатой 140 200 руб., а также сварщики — 119 400 руб. и водители — 117 100 руб. Наиболее яркий рост по доходу отмечается у водителей: средняя зарплата, предлагаемая работодателями, за год выросла на 40%», — говорится в отчете аналитиков.

У работодателей ХМАО значительно вырос спрос на рабочий персонал: число рабочих вакансий увеличилось на 30%. Самыми востребованными профессиями в ХМАО аналитики называют водителей (24% вакансий для этих специалистов), машинистов (14%) и слесарей, сантехников (8%).

Ранее URA.RU писало, что самой высокооплачиваемой рабочей профессией в ХМАО за третий квартал 2023 года стал токарь. На югорских производствах таким специалистам в среднем готовы платить более 120 тысяч рублей.

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Работодатели ХМАО предлагают самые высокие зарплаты машинистам, сварщикам и водителям. У водителей больше всего (на 40%) вырос средний показатель предлагаемой оплаты труда, сообщили URA.RU аналитики компании HeadHunter. «Самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочего персонала стали машинисты с медианной зарплатой 140 200 руб., а также сварщики — 119 400 руб. и водители — 117 100 руб. Наиболее яркий рост по доходу отмечается у водителей: средняя зарплата, предлагаемая работодателями, за год выросла на 40%», — говорится в отчете аналитиков. У работодателей ХМАО значительно вырос спрос на рабочий персонал: число рабочих вакансий увеличилось на 30%. Самыми востребованными профессиями в ХМАО аналитики называют водителей (24% вакансий для этих специалистов), машинистов (14%) и слесарей, сантехников (8%). Ранее URA.RU писало, что самой высокооплачиваемой рабочей профессией в ХМАО за третий квартал 2023 года стал токарь. На югорских производствах таким специалистам в среднем готовы платить более 120 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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