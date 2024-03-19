WSJ: «Виагра» спасает от болезней мозга

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Среди пациентов, принимавших силденафил, распространение Альцгеймера ниже на 30—54% Фото:

Ученые выявили потенциал препарата силденафил, более известного как «Виагра» в предотвращении снижения когнитивных способностей у человека и помощи в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на результаты научного исследования, проведенного специалистами Кливлендской клиники.

«Мы использовали искусственный интеллект для интеграции данных из нескольких областей, и все они указывали на потенциал силденафила против этого разрушительного неврологического заболевания», — заявил кандидат наук и директор Института геномной медицины Кливлендской клиники Фэйсьон Чэн. Его слова приводятся в материале издания.

В статье также пишут, что исследование было опубликовано 1 марта в медицинском журнале Journal of Alzheimer’s Disease. В нем отмечалось, что среди пациентов, принимавших силденафил, распространение заболевания ниже на 30—54% по сравнению с теми, кто его не принимал.

В 2022 году американская Viatris проинформировала о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки. В Минпромторге РФ заявляют, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена.

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Ученые выявили потенциал препарата силденафил, более известного как «Виагра» в предотвращении снижения когнитивных способностей у человека и помощи в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на результаты научного исследования, проведенного специалистами Кливлендской клиники. «Мы использовали искусственный интеллект для интеграции данных из нескольких областей, и все они указывали на потенциал силденафила против этого разрушительного неврологического заболевания», — заявил кандидат наук и директор Института геномной медицины Кливлендской клиники Фэйсьон Чэн. Его слова приводятся в материале издания. В статье также пишут, что исследование было опубликовано 1 марта в медицинском журнале Journal of Alzheimer’s Disease. В нем отмечалось, что среди пациентов, принимавших силденафил, распространение заболевания ниже на 30—54% по сравнению с теми, кто его не принимал. В 2022 году американская Viatris проинформировала о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки. В Минпромторге РФ заявляют, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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