Пермские власти через торги ищут инвестора для застройки микрорайона ДКЖ

Министерство строительства Пермского края выставило на торги право застройки территории микрорайона ДКЖ в краевой столице. Речь о земельном участке в 25,2 гектар. Начальная цена контракта составляет более 225 млн рублей.
«Министерство строительства Пермского края. Право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайоне ДКЖ. Территория застройки расположена в Дзержинском районе города Перми площадью 25,29 га. Начальная цена контракта – 225,6 млн рублей», — сообщается на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка».
В зону комплексного развития территории входят три аварийных здания, которые находятся на улицах Барамзиной и Папанинцев. Их будут расселять и сносить. Также изымут и снесут частные дома на ул. Боровой, 6, В. Каменского, 5 и Гремячинской, 18. Победитель конкурса также будет обязан демонтировать ряд нежилых объектов. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион для мини-футбола, здание Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. На территории КРТ инвестор сможет построить многоэтажные жилые дома, объекты спорта, здравоохранения, магазины и другие объекты. Заявки на торги принимаются до 14 апреля.
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