Куйвашев уехал в Москву после успеха на выборах

19 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Работой Евгения Куйвашева на выборах президента в Кремле довольны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после подведения итогов президентских выборов отправился в Москву. По данным URA.RU, там у него запланировано несколько совещаний, в том числе в администрации президента и, возможно, с зампредом Совбеза РФ, лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В плане командировки совещание у [секретаря генсовета „Единой России“ Андрея] Турчака, в администрации президента, встреча с [главой образовательного центра „Сириус“ Еленой] Шмелевой. Возможно также участие в мероприятиях с Медведевым», — поделился собеседник. Свердловская область на выборах выполнила задания Кремля: явка составила 71% (при KPI в 70%), качество голосования за президента Владимира Путина — 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 год). В администрации президента, по данным URA.RU, результатами региона остались довольны, а отдельные представители даже удивлены, что именно в Свердловской области все прошло без скандалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после подведения итогов президентских выборов отправился в Москву. По данным URA.RU, там у него запланировано несколько совещаний, в том числе в администрации президента и, возможно, с зампредом Совбеза РФ, лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В плане командировки совещание у [секретаря генсовета „Единой России“ Андрея] Турчака, в администрации президента, встреча с [главой образовательного центра „Сириус“ Еленой] Шмелевой. Возможно также участие в мероприятиях с Медведевым», — поделился собеседник. Свердловская область на выборах выполнила задания Кремля: явка составила 71% (при KPI в 70%), качество голосования за президента Владимира Путина — 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 год). В администрации президента, по данным URA.RU, результатами региона остались довольны, а отдельные представители даже удивлены, что именно в Свердловской области все прошло без скандалов.