18 марта 2024

Куйвашев уехал в Москву после успеха на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Екатеринбург, куйвашев евгений, электорат, явка избирателей, голосование, избирательный участок1331
Работой Евгения Куйвашева на выборах президента в Кремле довольны Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после подведения итогов президентских выборов отправился в Москву. По данным URA.RU, там у него запланировано несколько совещаний, в том числе в администрации президента и, возможно, с зампредом Совбеза РФ, лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«В плане командировки совещание у [секретаря генсовета „Единой России“ Андрея] Турчака, в администрации президента, встреча с [главой образовательного центра „Сириус“ Еленой] Шмелевой. Возможно также участие в мероприятиях с Медведевым», — поделился собеседник.

Свердловская область на выборах выполнила задания Кремля: явка составила 71% (при KPI в 70%), качество голосования за президента Владимира Путина — 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 год). В администрации президента, по данным URA.RU, результатами региона остались довольны, а отдельные представители даже удивлены, что именно в Свердловской области все прошло без скандалов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после подведения итогов президентских выборов отправился в Москву. По данным URA.RU, там у него запланировано несколько совещаний, в том числе в администрации президента и, возможно, с зампредом Совбеза РФ, лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В плане командировки совещание у [секретаря генсовета „Единой России“ Андрея] Турчака, в администрации президента, встреча с [главой образовательного центра „Сириус“ Еленой] Шмелевой. Возможно также участие в мероприятиях с Медведевым», — поделился собеседник. Свердловская область на выборах выполнила задания Кремля: явка составила 71% (при KPI в 70%), качество голосования за президента Владимира Путина — 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 год). В администрации президента, по данным URA.RU, результатами региона остались довольны, а отдельные представители даже удивлены, что именно в Свердловской области все прошло без скандалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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