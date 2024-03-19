В Польше насчитали миллионные потери ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины в противостоянии с российской армией оцениваются в миллионы, а не сотни тысяч. Такое заявление сделал бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.
«Я считаю, что украинские потери нужно считать в миллионах», — передает слова Анджейчака телеканал Polsat. Он добавил, что говорить о потерях в размере нескольких сотен тысяч не приходится. При этом на Украине отсутствуют резерв живой силы. Анджейчак также добавил, что Киев постепенно проигрывает в конфликте, и ситуация становится все драматичнее.
В ходе совещания с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким отметил, что украинская армия несет значительные потери как в технике, так и в составе живой силы из-за применения точных ударных дронов. По сообщению российского военного ведомства, по состоянию на конец февраля ВСУ потеряла 444 тысячи военнослужащих за два года спецоперации.
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