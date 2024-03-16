Шойгу доложили о больших потерях в ВСУ из-за ударных дронов

16 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Россия активно использует ударные беспилотники во время спецоперации, следует из слов Алексея Кима Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины несет большие потери из-за ударных дронов России. Об этом заявил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким во время совещания с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. «Противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов», — отметил Алексей Ким. Его слова приводит российское военное ведомство в telegram-канале . По данным на конец февраля, ВСУ за два года спецоперации потеряли 444 тысячи военных. Также на совещании Шойгу показали, как при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожается западная техника на Украине. На видео был удар по САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины несет большие потери из-за ударных дронов России. Об этом заявил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким во время совещания с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. «Противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов», — отметил Алексей Ким. Его слова приводит российское военное ведомство в telegram-канале. По данным на конец февраля, ВСУ за два года спецоперации потеряли 444 тысячи военных. Также на совещании Шойгу показали, как при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожается западная техника на Украине. На видео был удар по САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства.