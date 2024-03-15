Украинские хакеры обнародовали данные с потерями танков Abrams

Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. Соответствующие скриншоты опубликовано в telegram-канале хакеров.
«Сегодня мы вам расскажем о хваленных Abrams, час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — опубликовали они пост с соответствующими скриншотами документов. Они также напомнили, что менее, чем за месяц российскими солдатами было уничтожено четыре американских танка на Украине. Например, отмечается, что один из танков был поражен в районе населенного пункта Бердичи, а другой в Семеновке.
Первый танк Abrams был уничтожен российскими солдатами 26 февраля. Затем остальные были поражены в течение нескольких дней. В настоящий момент известно о четырех уничтоженных танков.
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