Украинские хакеры обнародовали данные с потерями танков Abrams

15 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Украинские хакеры обнародовали информацию об уничтоженных танках Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. Соответствующие скриншоты опубликовано в telegram-канале хакеров. «Сегодня мы вам расскажем о хваленных Abrams, час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — опубликовали они пост с соответствующими скриншотами документов. Они также напомнили, что менее, чем за месяц российскими солдатами было уничтожено четыре американских танка на Украине. Например, отмечается, что один из танков был поражен в районе населенного пункта Бердичи, а другой в Семеновке. Первый танк Abrams был уничтожен российскими солдатами 26 февраля. Затем остальные были поражены в течение нескольких дней. В настоящий момент известно о четырех уничтоженных танков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. Соответствующие скриншоты опубликовано в telegram-канале хакеров. «Сегодня мы вам расскажем о хваленных Abrams, час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — опубликовали они пост с соответствующими скриншотами документов. Они также напомнили, что менее, чем за месяц российскими солдатами было уничтожено четыре американских танка на Украине. Например, отмечается, что один из танков был поражен в районе населенного пункта Бердичи, а другой в Семеновке. Первый танк Abrams был уничтожен российскими солдатами 26 февраля. Затем остальные были поражены в течение нескольких дней. В настоящий момент известно о четырех уничтоженных танков.