Украинские хакеры обнародовали данные с потерями танков Abrams

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
Украинские хакеры обнародовали информацию об уничтоженных танках Abrams Фото:

Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. Соответствующие скриншоты опубликовано в telegram-канале хакеров.

«Сегодня мы вам расскажем о хваленных Abrams, час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — опубликовали они пост с соответствующими скриншотами документов. Они также напомнили, что менее, чем за месяц российскими солдатами было уничтожено четыре американских танка на Украине. Например, отмечается, что один из танков был поражен в районе населенного пункта Бердичи, а другой в Семеновке.

Первый танк Abrams был уничтожен российскими солдатами 26 февраля. Затем остальные были поражены в течение нескольких дней. В настоящий момент известно о четырех уничтоженных танков.

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Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. Соответствующие скриншоты опубликовано в telegram-канале хакеров. «Сегодня мы вам расскажем о хваленных Abrams, час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — опубликовали они пост с соответствующими скриншотами документов. Они также напомнили, что менее, чем за месяц российскими солдатами было уничтожено четыре американских танка на Украине. Например, отмечается, что один из танков был поражен в районе населенного пункта Бердичи, а другой в Семеновке. Первый танк Abrams был уничтожен российскими солдатами 26 февраля. Затем остальные были поражены в течение нескольких дней. В настоящий момент известно о четырех уничтоженных танков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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