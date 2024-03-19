В Курганской области третий раз судят главу «Водоканала» из-за гибели сотрудниц

Главу шадринского водоканала в третий раз вызвали в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело директора муниципального предприятия «Водоканал» г. Шадринска (Курганская область) Артема Гавриловского повторно поступило в районный суд. Руководителя обвиняют в нарушении охраны труда, которое привело к гибели двух сотрудниц. Дело в третий раз рассматривают в суде первой инстанции. Данные содержатся в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Гавриловский Артем Викторович. Перечень статей — ст. 143 ч.3 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель двух и более людей)», — информирует картотека Шадринского районного суда. Дело рассматривают по решению апелляционной инстанции, отменившей оправдательный приговор Гавриловскому.

Это третье рассмотрение дела директора водоканала в Шадринске, начиная с марта 2022 года. В ноябре того же года мужчину признали виновным в гибели двух женщин на очистных сооружениях и назначили ему условно три года лишения свободы. Приговор был отменен, дело направили на пересмотр. В конце 2023 года по тому же делу Гавриловский был оправдан. Повторная апелляция отменила данное решение с направлением на новое судебное разбирательство. Причиной указано несоответствие изложенных в приговоре выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Гавриловского обвиняют в том, что на очистных сооружениях водоканала не соблюдались нормативы охраны труда. Это могло послужить причиной смерти двух женщин летом 2021 года. При очистке сооружений сотрудницы надышались парами аммиака, что привело к их гибели.

Ранее URA.RU сообщало, что директора шадринского водоканала оправдали по делу о гибели сотрудников. В действия руководителя суд не выявил состава преступления.