Леонтьев объявил о завершении карьеры

Артист Валерий Леонтьев объявил о своем уходе со сцены. Певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей.
«Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — передает слова Леонтьева
Известно, что 19 марта Валерий Леонтьев вернулся в Россию. В марте он отметит свой 75-летний юбилей. Представители артиста сообщили, что он будет находиться в Москве, но не планирует публичных выступлений или интервью.
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