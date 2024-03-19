Леонтьев объявил о завершении карьеры

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Валерий Леонтьев не будет проводить прощальный тур Фото:

Артист Валерий Леонтьев объявил о своем уходе со сцены. Певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей.

«Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — передает слова Леонтьева MK.RU. Он также поблагодарил всех, кто отправлял ему поздравления в интернете.

Известно, что 19 марта Валерий Леонтьев вернулся в Россию. В марте он отметит свой 75-летний юбилей. Представители артиста сообщили, что он будет находиться в Москве, но не планирует публичных выступлений или интервью.

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Артист Валерий Леонтьев объявил о своем уходе со сцены. Певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей. «Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — передает слова Леонтьева MK.RU. Он также поблагодарил всех, кто отправлял ему поздравления в интернете. Известно, что 19 марта Валерий Леонтьев вернулся в Россию. В марте он отметит свой 75-летний юбилей. Представители артиста сообщили, что он будет находиться в Москве, но не планирует публичных выступлений или интервью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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