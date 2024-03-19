Леонтьев объявил о завершении карьеры

19 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Валерий Леонтьев не будет проводить прощальный тур Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Артист Валерий Леонтьев объявил о своем уходе со сцены. Певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей. «Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — передает слова Леонтьева MK.RU . Он также поблагодарил всех, кто отправлял ему поздравления в интернете. Известно, что 19 марта Валерий Леонтьев вернулся в Россию. В марте он отметит свой 75-летний юбилей. Представители артиста сообщили, что он будет находиться в Москве, но не планирует публичных выступлений или интервью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артист Валерий Леонтьев объявил о своем уходе со сцены. Певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей. «Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — передает слова Леонтьева MK.RU. Он также поблагодарил всех, кто отправлял ему поздравления в интернете. Известно, что 19 марта Валерий Леонтьев вернулся в Россию. В марте он отметит свой 75-летний юбилей. Представители артиста сообщили, что он будет находиться в Москве, но не планирует публичных выступлений или интервью.