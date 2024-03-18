18 марта 2024

На Ямале ученые нашли уникальные ДНК мамонта и носорога

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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, секвенатор, секвенатор днк, генетический анализатор
Возможно генетический материал попал в отложения в результате таяния мерзлоты Фото:

В ямальских отложениях возрастом в несколько сотен лет ученые из России, Германии и США обнаружили фрагменты ДНК шерстистого мамонта и носорога. Возможно генетический материал попал туда в результате таяния многолетней мерзлоты, сообщает издание «N+1».

«В ямальских отложениях возрастом в несколько сотен лет нашли ДНК мамонта и носорога. Вероятно, она попала туда из-за таяния многолетней мерзлоты, — сообщает электронное издание.

Ученые из Германии, России и США проанализировали пробы донных отложений, извлеченные из двух арктических термокарстовых озер, которые находятся на Ямале. «Генетики обнаружили в них многочисленные фрагменты ДНК двух давно вымерших представителей мегафауны: шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) и шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis). Вероятно, в столь молодые слои генетический материал древних животных попал в результате таяния многолетней мерзлоты», — сообщает источник.

В данных пробах также содержались фрагменты ДНК многих видов млекопитающих. Среди них оказались северный олень, копытный лемминг, заяц и человек.

Ранее URA.RU сообщало в ЯНАО создадут научно-технологический полигон «Обдорский», который будет находиться в распоряжении «Научного центра изучения Арктики». В составе полигона — крупнейшие объекты, в том числе карбоновый полигон «Семь лиственниц».

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В ямальских отложениях возрастом в несколько сотен лет ученые из России, Германии и США обнаружили фрагменты ДНК шерстистого мамонта и носорога. Возможно генетический материал попал туда в результате таяния многолетней мерзлоты, сообщает издание «N+1». «В ямальских отложениях возрастом в несколько сотен лет нашли ДНК мамонта и носорога. Вероятно, она попала туда из-за таяния многолетней мерзлоты, — сообщает электронное издание. Ученые из Германии, России и США проанализировали пробы донных отложений, извлеченные из двух арктических термокарстовых озер, которые находятся на Ямале. «Генетики обнаружили в них многочисленные фрагменты ДНК двух давно вымерших представителей мегафауны: шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) и шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis). Вероятно, в столь молодые слои генетический материал древних животных попал в результате таяния многолетней мерзлоты», — сообщает источник. В данных пробах также содержались фрагменты ДНК многих видов млекопитающих. Среди них оказались северный олень, копытный лемминг, заяц и человек. Ранее URA.RU сообщало в ЯНАО создадут научно-технологический полигон «Обдорский», который будет находиться в распоряжении «Научного центра изучения Арктики». В составе полигона — крупнейшие объекты, в том числе карбоновый полигон «Семь лиственниц».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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