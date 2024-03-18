У погибшей от глыбы льда в Березниках пермячки осталась маленькая дочь

19 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

На женщину упал лед с крыши и она скончалась на месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У пермячки, которая погибла в Березниках после того, как на нее упала снежно-ледяная глыба, осталась 11-летняя дочь. Об этом URA.RU рассказала одна из подруг скончавшейся женщины. «Да, у нее осталась 11-летняя дочка, скоро будет 12 лет. Еще есть брат, у него серьезное заболевание, вчера ему исполнилось 38 лет. Они жили втроем, родителей нет», — рассказала подруга погибшей девушки. Она также сообщила, что родной отец девочки после развода с погибшей пермячкой уехал жить в Краснодар и сейчас выехал в Березники. Трагедия случилась на Советском проспекте в Березниках днем 18 марта. Женщина шла по улице, когда на нее с крыши здания упала снежно-ледяная глыба. Помочь ей не удалось, 36-летняя пермячка скончалась на месте. Ранее сообщалось, что погибшей 25 лет, но ее подруги опровергли эту информацию. 14 марта ей исполнилось 36 лет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пермячки, которая погибла в Березниках после того, как на нее упала снежно-ледяная глыба, осталась 11-летняя дочь. Об этом URA.RU рассказала одна из подруг скончавшейся женщины. «Да, у нее осталась 11-летняя дочка, скоро будет 12 лет. Еще есть брат, у него серьезное заболевание, вчера ему исполнилось 38 лет. Они жили втроем, родителей нет», — рассказала подруга погибшей девушки. Она также сообщила, что родной отец девочки после развода с погибшей пермячкой уехал жить в Краснодар и сейчас выехал в Березники. Трагедия случилась на Советском проспекте в Березниках днем 18 марта. Женщина шла по улице, когда на нее с крыши здания упала снежно-ледяная глыба. Помочь ей не удалось, 36-летняя пермячка скончалась на месте. Ранее сообщалось, что погибшей 25 лет, но ее подруги опровергли эту информацию. 14 марта ей исполнилось 36 лет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется расследование.