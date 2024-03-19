Развлечения Знаменитости Блогер Лерчек подала на развод 19 марта 2024 в 14:34 Размер текста - 17 + Валерия Чекалина разводится со своим супругом Артемом Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Блогер Валерия Чекалина, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом. Об этом стало известно из данных на портале мировых судей. «Валерия Чекалина подала на развод с супругом Артемом», — говорится на портале мировых судей. Отмечается, что судебное заседание по данному делу назначено на 25 марта. Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Блогер Валерия Чекалина, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом. Об этом стало известно из данных на портале мировых судей. «Валерия Чекалина подала на развод с супругом Артемом», — говорится на портале мировых судей. Отмечается, что судебное заседание по данному делу назначено на 25 марта. Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям