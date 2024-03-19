Блогер Лерчек подала на развод

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Валерия Чекалина разводится со своим супругом Артемом Фото:

Блогер Валерия Чекалина, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом. Об этом стало известно из данных на портале мировых судей.

«Валерия Чекалина подала на развод с супругом Артемом», — говорится на портале мировых судей. Отмечается, что судебное заседание по данному делу назначено на 25 марта.

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Блогер Валерия Чекалина, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом. Об этом стало известно из данных на портале мировых судей. «Валерия Чекалина подала на развод с супругом Артемом», — говорится на портале мировых судей. Отмечается, что судебное заседание по данному делу назначено на 25 марта. Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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