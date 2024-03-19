Блогер Лерчек подала на развод

Валерия Чекалина разводится со своим супругом Артемом
Блогер Валерия Чекалина, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом. Об этом стало известно из данных на портале мировых судей.
«Валерия Чекалина подала на развод с супругом Артемом», — говорится на портале мировых судей. Отмечается, что судебное заседание по данному делу назначено на 25 марта.
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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