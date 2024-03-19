Путину доложили о замурованных шахтерах в Амурской области

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Путину доложили об обвале в Приамурье, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об обрушении горных пород на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня с утра получил доклады министра МЧС и главы Амурской области о ситуации на аварийной шахте „Пионер“. Дал указание предпринять все возможные меры для спасения шахтеров, которые там заблокированы», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин поручил принять меры для оказания всей необходимой помощи.

Ранее стало известно, что в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.

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Президенту РФ Владимиру Путину доложили об обрушении горных пород на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня с утра получил доклады министра МЧС и главы Амурской области о ситуации на аварийной шахте „Пионер“. Дал указание предпринять все возможные меры для спасения шахтеров, которые там заблокированы», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин поручил принять меры для оказания всей необходимой помощи. Ранее стало известно, что в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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