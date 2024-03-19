Происшествия Путину доложили о замурованных шахтерах в Амурской области 19 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Путину доложили об обвале в Приамурье, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину доложили об обрушении горных пород на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня с утра получил доклады министра МЧС и главы Амурской области о ситуации на аварийной шахте „Пионер“. Дал указание предпринять все возможные меры для спасения шахтеров, которые там заблокированы», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин поручил принять меры для оказания всей необходимой помощи. Ранее стало известно, что в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президенту РФ Владимиру Путину доложили об обрушении горных пород на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня с утра получил доклады министра МЧС и главы Амурской области о ситуации на аварийной шахте „Пионер“. Дал указание предпринять все возможные меры для спасения шахтеров, которые там заблокированы», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин поручил принять меры для оказания всей необходимой помощи. Ранее стало известно, что в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям