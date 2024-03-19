В Челябинске сотрудники управляющей компании ООО УК «Южуралстройсервис», принадлежащей депутату гордумы Рафаилу (Аркадию) Шафигулину, оперативно очистили кровлю дома от наледи после сообщения о травмировании глыбой льда прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«По результатам проверки управляющей компанией приняты незамедлительные меры к дополнительной очистке от снега и наледи кровли дома 96 по улице Дзержинского», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о проверке с участием сотрудников прокуратуры, мэрии и управляющей организации.
Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинец получил травму головы от упавшей на его голову глыбы льда. Мужчину госпитализировали. По данному факту инициирована прокурорская проверка.
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