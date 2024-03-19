В Челябинске фирма депутата срочно очистила кровлю от льда после травмы мужчины. Фото

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Последствие снегопада. Челябинск, крыша, дворник, жкх, снег на крыше, чистка снега, комунальщики
Утром одна из глыб льда упала на голову прохожего Фото:

В Челябинске сотрудники управляющей компании ООО УК «Южуралстройсервис», принадлежащей депутату гордумы Рафаилу (Аркадию) Шафигулину, оперативно очистили кровлю дома от наледи после сообщения о травмировании глыбой льда прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По результатам проверки управляющей компанией приняты незамедлительные меры к дополнительной очистке от снега и наледи кровли дома 96 по улице Дзержинского», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о проверке с участием сотрудников прокуратуры, мэрии и управляющей организации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинец получил травму головы от упавшей на его голову глыбы льда. Мужчину госпитализировали. По данному факту инициирована прокурорская проверка.

Одна из этих глыб травмировала мужчину
Одна из этих глыб травмировала мужчину
Фото:
Территорию огородили от прохожих
Территорию огородили от прохожих
Фото:
Кровлю очистили с помощью кранов
Кровлю очистили с помощью кранов
Фото:

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В Челябинске сотрудники управляющей компании ООО УК «Южуралстройсервис», принадлежащей депутату гордумы Рафаилу (Аркадию) Шафигулину, оперативно очистили кровлю дома от наледи после сообщения о травмировании глыбой льда прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По результатам проверки управляющей компанией приняты незамедлительные меры к дополнительной очистке от снега и наледи кровли дома 96 по улице Дзержинского», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о проверке с участием сотрудников прокуратуры, мэрии и управляющей организации. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинец получил травму головы от упавшей на его голову глыбы льда. Мужчину госпитализировали. По данному факту инициирована прокурорская проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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