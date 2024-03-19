В Челябинске фирма депутата срочно очистила кровлю от льда после травмы мужчины. Фото

19 марта 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Утром одна из глыб льда упала на голову прохожего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники управляющей компании ООО УК «Южуралстройсервис», принадлежащей депутату гордумы Рафаилу (Аркадию) Шафигулину, оперативно очистили кровлю дома от наледи после сообщения о травмировании глыбой льда прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По результатам проверки управляющей компанией приняты незамедлительные меры к дополнительной очистке от снега и наледи кровли дома 96 по улице Дзержинского», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о проверке с участием сотрудников прокуратуры, мэрии и управляющей организации. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинец получил травму головы от упавшей на его голову глыбы льда. Мужчину госпитализировали. По данному факту инициирована прокурорская проверка. Одна из этих глыб травмировала мужчину Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Фото: Территорию огородили от прохожих Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Фото: Кровлю очистили с помощью кранов Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники управляющей компании ООО УК «Южуралстройсервис», принадлежащей депутату гордумы Рафаилу (Аркадию) Шафигулину, оперативно очистили кровлю дома от наледи после сообщения о травмировании глыбой льда прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По результатам проверки управляющей компанией приняты незамедлительные меры к дополнительной очистке от снега и наледи кровли дома 96 по улице Дзержинского», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о проверке с участием сотрудников прокуратуры, мэрии и управляющей организации. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинец получил травму головы от упавшей на его голову глыбы льда. Мужчину госпитализировали. По данному факту инициирована прокурорская проверка.