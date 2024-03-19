Песков: Путин одержал победу в голосовании за рубежом

Путин победил в голосовании за рубежом, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Владимир Путин одержал победу в президентских выборах России и за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы говорили, что любой голос важен в этом голосовании. Мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу. Это тоже стало вкладом в его победу с беспрецедентным счетом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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