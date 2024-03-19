Политика Выборы Песков: Путин одержал победу в голосовании за рубежом 19 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Путин победил в голосовании за рубежом, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимир Путин одержал победу в президентских выборах России и за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы говорили, что любой голос важен в этом голосовании. Мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу. Это тоже стало вкладом в его победу с беспрецедентным счетом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Владимир Путин одержал победу в президентских выборах России и за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы говорили, что любой голос важен в этом голосовании. Мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу. Это тоже стало вкладом в его победу с беспрецедентным счетом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям