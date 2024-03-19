В Тюмени построят корпус новой школы после петиции жителей

19 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Ранее родители планировали создать петицию за строительство дополнительного корпуса школы №56 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени построят второй корпус школы №56 в районе Ново-Патрушево. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования. Ранее родители планировали создать петицию за строительство дополнительного корпуса учреждения. «Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024—2030 годы предусмотрено дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры, в том числе проектирование и строительство второго корпуса школы №56 города Тюмени в районе ЖК „Ново-Патрушево“», — рассказали агентству в департаменте. Ежегодно планы на строительство новых учреждений пересматриваются, и с учетом бюджета включаются в работу срочные объекты. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени планируют создать петицию за строительство второго корпуса новой школы №56. Как утверждают родители, учреждение переполнено, а микрорайон активно застраивается и заселяется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени построят второй корпус школы №56 в районе Ново-Патрушево. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования. Ранее родители планировали создать петицию за строительство дополнительного корпуса учреждения. «Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024—2030 годы предусмотрено дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры, в том числе проектирование и строительство второго корпуса школы №56 города Тюмени в районе ЖК „Ново-Патрушево“», — рассказали агентству в департаменте. Ежегодно планы на строительство новых учреждений пересматриваются, и с учетом бюджета включаются в работу срочные объекты. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени планируют создать петицию за строительство второго корпуса новой школы №56. Как утверждают родители, учреждение переполнено, а микрорайон активно застраивается и заселяется.