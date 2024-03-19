В Тюмени построят корпус новой школы после петиции жителей

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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, класс, первый класс, школа
Ранее родители планировали создать петицию за строительство дополнительного корпуса школы №56 Фото:

В Тюмени построят второй корпус школы №56 в районе Ново-Патрушево. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования. Ранее родители планировали создать петицию за строительство дополнительного корпуса учреждения.

«Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024—2030 годы предусмотрено дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры, в том числе проектирование и строительство второго корпуса школы №56 города Тюмени в районе ЖК „Ново-Патрушево“», — рассказали агентству в департаменте. Ежегодно планы на строительство новых учреждений пересматриваются, и с учетом бюджета включаются в работу срочные объекты.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени планируют создать петицию за строительство второго корпуса новой школы №56. Как утверждают родители, учреждение переполнено, а микрорайон активно застраивается и заселяется.

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В Тюмени построят второй корпус школы №56 в районе Ново-Патрушево. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования. Ранее родители планировали создать петицию за строительство дополнительного корпуса учреждения. «Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024—2030 годы предусмотрено дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры, в том числе проектирование и строительство второго корпуса школы №56 города Тюмени в районе ЖК „Ново-Патрушево“», — рассказали агентству в департаменте. Ежегодно планы на строительство новых учреждений пересматриваются, и с учетом бюджета включаются в работу срочные объекты. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени планируют создать петицию за строительство второго корпуса новой школы №56. Как утверждают родители, учреждение переполнено, а микрорайон активно застраивается и заселяется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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