ВСУ ударили ракетами по жилому дому в Лисичанске

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В результате удара ВСУ было повреждено шесть квартир Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Лисичанске (ЛНР). В результате этого повреждения получили шесть квартир. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.

«На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска», — передает telegram-канал. Отмечается, что повреждено шесть квартир. На данный момент сотрудники МЧС ведут спасательные работы. По предварительным данным, под завалами находится один человек.

Фото:

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В результате этого ранения получили 10 человек, еще 28 погибли. Среди погибших были беременная женщина и ее ребенок. Более подробно — в фоторепортаже URA.RU.

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Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Лисичанске (ЛНР). В результате этого повреждения получили шесть квартир. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. «На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска», — передает telegram-канал. Отмечается, что повреждено шесть квартир. На данный момент сотрудники МЧС ведут спасательные работы. По предварительным данным, под завалами находится один человек. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В результате этого ранения получили 10 человек, еще 28 погибли. Среди погибших были беременная женщина и ее ребенок. Более подробно — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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