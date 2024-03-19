ВСУ ударили ракетами по жилому дому в Лисичанске

Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Лисичанске (ЛНР). В результате этого повреждения получили шесть квартир. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.
«На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска», — передает telegram-канал. Отмечается, что повреждено шесть квартир. На данный момент сотрудники МЧС ведут спасательные работы. По предварительным данным, под завалами находится один человек.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В результате этого ранения получили 10 человек, еще 28 погибли. Среди погибших были беременная женщина и ее ребенок. Более подробно — в фоторепортаже URA.RU.
Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Лисичанске (ЛНР). В результате этого повреждения получили шесть квартир. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. «На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска», — передает telegram-канал. Отмечается, что повреждено шесть квартир. На данный момент сотрудники МЧС ведут спасательные работы. По предварительным данным, под завалами находится один человек. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В результате этого ранения получили 10 человек, еще 28 погибли. Среди погибших были беременная женщина и ее ребенок. Более подробно — в фоторепортаже URA.RU.