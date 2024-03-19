ВСУ ударили ракетами по жилому дому в Лисичанске

19 марта 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

В результате удара ВСУ было повреждено шесть квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Лисичанске (ЛНР). В результате этого повреждения получили шесть квартир. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. «На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска», — передает telegram-канал . Отмечается, что повреждено шесть квартир. На данный момент сотрудники МЧС ведут спасательные работы. По предварительным данным, под завалами находится один человек. Фото: Telegram-канал «Администрация Лисичанска» https://t.me/lisichansk_adm/6152?single Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В результате этого ранения получили 10 человек, еще 28 погибли. Среди погибших были беременная женщина и ее ребенок. Более подробно — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Лисичанске (ЛНР). В результате этого повреждения получили шесть квартир. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. «На этот раз удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска», — передает telegram-канал. Отмечается, что повреждено шесть квартир. На данный момент сотрудники МЧС ведут спасательные работы. По предварительным данным, под завалами находится один человек. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В результате этого ранения получили 10 человек, еще 28 погибли. Среди погибших были беременная женщина и ее ребенок. Более подробно — в фоторепортаже URA.RU.