Полиция ЯНАО не нашла мебельщика, сбежавшего с деньгами клиентов

19 марта 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Полиция ЯНАО ищет мебельщика, который скрылся с деньгами клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция ЯНАО проводит оперативно-розыскные мероприятия по поиску бизнесмена-мебельщика из Муравленко Александра Штагера, который скрылся с деньгами клиентов. Городская администрация оказала юридическое сопровождение обманутым горожанам, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «После поступления информации от жителей Муравленко по неисполнению договорных обязательств по производству мебели ИП Александр Штагер администрацией были направлены письма в адрес Роспотребнадзора и ОМВД России „Муравленко“ для рассмотрения и принятия мер по компетенции. На текущий момент из 26 жителей, пострадавших от действий предпринимателя, помощь в составлении претензии оказана 20 человекам, остальные решили действовать самостоятельно. Проведение оперативно-розыскных мероприятий относится к компетенции ОМВД», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Штагер открыл предприятие по изготовлению корпусной мебели три года назад. Он изготавливал кухонные гарнитуры, детские комнаты. Проекты были дорогостоящие, а предприниматель работал по предоплате. Обманутые жители внесли от 135 тысяч рублей до 640 тысяч. После появления информации о розыске Штагера в социальных сетях от лица фирмы был размещен пост, что бизнесмен уехал в командировку и несколько дней был без связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция ЯНАО проводит оперативно-розыскные мероприятия по поиску бизнесмена-мебельщика из Муравленко Александра Штагера, который скрылся с деньгами клиентов. Городская администрация оказала юридическое сопровождение обманутым горожанам, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «После поступления информации от жителей Муравленко по неисполнению договорных обязательств по производству мебели ИП Александр Штагер администрацией были направлены письма в адрес Роспотребнадзора и ОМВД России „Муравленко“ для рассмотрения и принятия мер по компетенции. На текущий момент из 26 жителей, пострадавших от действий предпринимателя, помощь в составлении претензии оказана 20 человекам, остальные решили действовать самостоятельно. Проведение оперативно-розыскных мероприятий относится к компетенции ОМВД», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Штагер открыл предприятие по изготовлению корпусной мебели три года назад. Он изготавливал кухонные гарнитуры, детские комнаты. Проекты были дорогостоящие, а предприниматель работал по предоплате. Обманутые жители внесли от 135 тысяч рублей до 640 тысяч. После появления информации о розыске Штагера в социальных сетях от лица фирмы был размещен пост, что бизнесмен уехал в командировку и несколько дней был без связи.