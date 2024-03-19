Полиция ЯНАО не нашла мебельщика, сбежавшего с деньгами клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, деньги в кармане, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Полиция ЯНАО ищет мебельщика, который скрылся с деньгами клиентов Фото:

Полиция ЯНАО проводит оперативно-розыскные мероприятия по поиску бизнесмена-мебельщика из Муравленко Александра Штагера, который скрылся с деньгами клиентов. Городская администрация оказала юридическое сопровождение обманутым горожанам, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«После поступления информации от жителей Муравленко по неисполнению договорных обязательств по производству мебели ИП Александр Штагер администрацией были направлены письма в адрес Роспотребнадзора и ОМВД России „Муравленко“ для рассмотрения и принятия мер по компетенции. На текущий момент из 26 жителей, пострадавших от действий предпринимателя, помощь в составлении претензии оказана 20 человекам, остальные решили действовать самостоятельно. Проведение оперативно-розыскных мероприятий относится к компетенции ОМВД», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Штагер открыл предприятие по изготовлению корпусной мебели три года назад. Он изготавливал кухонные гарнитуры, детские комнаты. Проекты были дорогостоящие, а предприниматель работал по предоплате. Обманутые жители внесли от 135 тысяч рублей до 640 тысяч. После появления информации о розыске Штагера в социальных сетях от лица фирмы был размещен пост, что бизнесмен уехал в командировку и несколько дней был без связи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция ЯНАО проводит оперативно-розыскные мероприятия по поиску бизнесмена-мебельщика из Муравленко Александра Штагера, который скрылся с деньгами клиентов. Городская администрация оказала юридическое сопровождение обманутым горожанам, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «После поступления информации от жителей Муравленко по неисполнению договорных обязательств по производству мебели ИП Александр Штагер администрацией были направлены письма в адрес Роспотребнадзора и ОМВД России „Муравленко“ для рассмотрения и принятия мер по компетенции. На текущий момент из 26 жителей, пострадавших от действий предпринимателя, помощь в составлении претензии оказана 20 человекам, остальные решили действовать самостоятельно. Проведение оперативно-розыскных мероприятий относится к компетенции ОМВД», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Штагер открыл предприятие по изготовлению корпусной мебели три года назад. Он изготавливал кухонные гарнитуры, детские комнаты. Проекты были дорогостоящие, а предприниматель работал по предоплате. Обманутые жители внесли от 135 тысяч рублей до 640 тысяч. После появления информации о розыске Штагера в социальных сетях от лица фирмы был размещен пост, что бизнесмен уехал в командировку и несколько дней был без связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...