Бизнесмены ХМАО бросились распродавать новые пункты выдачи заказов

20 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Бизнесмены изначально открывают ПВЗ, чтобы продать и заработать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели стали активно продавать новые пункты выдачи заказов маркетплейсов. Бизнесмены изначально открывают их с расчетом на дальнейшую продажу и заработок. Ситуацию URA.RU обсудило с самими предпринимателями. «Очень часто стали их открывать, чтобы продать — есть такой бизнес. <…> Когда заходишь в них, сразу понятно, что их сделали ради продажи. Нужно учитывать, что у некоторых может быть мало площади и пункт может не справиться с объемами, которые необходимы», — рассказал журналисту агентства владелец пунктов выдачи в Сургуте Сергей. За последний месяц по ХМАО на площадке онлайн-объявлений выставили на продажу десятки пунктов выдачи. Их стоимость варьируется от 150 тысяч до 6,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации бизнеса. Среди объектов, действительно можно найти точки, открытые меньше месяца назад. По словам предпринимателей, бизнес-ниша ПВЗ остается прибыльной, но окупается не быстро, что служит еще одной из причин для продажи. А отдельных предпринимателей не устраивают ухудшающиеся условия работы с маркетплейсами. «Могу присоединится к жалобам, которые есть. Условия меняются», — комментирует предпринимательница Анжела из Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские предприниматели заинтересовались покупкой пунктов выдачи. В начале года такой бизнес пользовался наибольшим спросом в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели стали активно продавать новые пункты выдачи заказов маркетплейсов. Бизнесмены изначально открывают их с расчетом на дальнейшую продажу и заработок. Ситуацию URA.RU обсудило с самими предпринимателями. «Очень часто стали их открывать, чтобы продать — есть такой бизнес. <…> Когда заходишь в них, сразу понятно, что их сделали ради продажи. Нужно учитывать, что у некоторых может быть мало площади и пункт может не справиться с объемами, которые необходимы», — рассказал журналисту агентства владелец пунктов выдачи в Сургуте Сергей. За последний месяц по ХМАО на площадке онлайн-объявлений выставили на продажу десятки пунктов выдачи. Их стоимость варьируется от 150 тысяч до 6,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации бизнеса. Среди объектов, действительно можно найти точки, открытые меньше месяца назад. По словам предпринимателей, бизнес-ниша ПВЗ остается прибыльной, но окупается не быстро, что служит еще одной из причин для продажи. А отдельных предпринимателей не устраивают ухудшающиеся условия работы с маркетплейсами. «Могу присоединится к жалобам, которые есть. Условия меняются», — комментирует предпринимательница Анжела из Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские предприниматели заинтересовались покупкой пунктов выдачи. В начале года такой бизнес пользовался наибольшим спросом в регионе.