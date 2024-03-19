112: траулер «Капитан Лобанов» затонул недалеко от Калининградской области

19 марта 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

В результате крушения судна погиб один человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Недалеко от Калининградской области затонуло судно «Капитан Лобанов». При этом погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Траулер „Капитан Лобанов“ опять затонул в Балтике недалеко от города Пионерского Калининградской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что в результате погиб один человек, еще двое пропали без вести. Судно уже тонуло три года назад в районе поселка Светлого. В тот раз жертв не было. Ранее сообщалось, что в Турции затонул сухогруз Kafkametler. Управление мореходства отметило, что на борту находилось 12 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недалеко от Калининградской области затонуло судно «Капитан Лобанов». При этом погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Траулер „Капитан Лобанов“ опять затонул в Балтике недалеко от города Пионерского Калининградской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что в результате погиб один человек, еще двое пропали без вести. Судно уже тонуло три года назад в районе поселка Светлого. В тот раз жертв не было. Ранее сообщалось, что в Турции затонул сухогруз Kafkametler. Управление мореходства отметило, что на борту находилось 12 человек.