112: траулер «Капитан Лобанов» затонул недалеко от Калининградской области

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В результате крушения судна погиб один человек Фото:

Недалеко от Калининградской области затонуло судно «Капитан Лобанов». При этом погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Траулер „Капитан Лобанов“ опять затонул в Балтике недалеко от города Пионерского Калининградской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что в результате погиб один человек, еще двое пропали без вести.

Судно уже тонуло три года назад в районе поселка Светлого. В тот раз жертв не было.

Ранее сообщалось, что в Турции затонул сухогруз Kafkametler. Управление мореходства отметило, что на борту находилось 12 человек.

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Недалеко от Калининградской области затонуло судно «Капитан Лобанов». При этом погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Траулер „Капитан Лобанов“ опять затонул в Балтике недалеко от города Пионерского Калининградской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что в результате погиб один человек, еще двое пропали без вести. Судно уже тонуло три года назад в районе поселка Светлого. В тот раз жертв не было. Ранее сообщалось, что в Турции затонул сухогруз Kafkametler. Управление мореходства отметило, что на борту находилось 12 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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