112: траулер «Капитан Лобанов» затонул недалеко от Калининградской области

В результате крушения судна погиб один человек
Недалеко от Калининградской области затонуло судно «Капитан Лобанов». При этом погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Траулер „Капитан Лобанов“ опять затонул в Балтике недалеко от города Пионерского Калининградской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что в результате погиб один человек, еще двое пропали без вести.
Судно уже тонуло три года назад в районе поселка Светлого. В тот раз жертв не было.
Ранее сообщалось, что в Турции затонул сухогруз Kafkametler. Управление мореходства отметило, что на борту находилось 12 человек.
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