В челябинском суде взыскивают 68 миллионов с фирмы сидящего в СИЗО дорожника

20 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Иск прокуратуры рассматривается в арбитражном суде региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области требует взыскать 68 миллионов рублей с фирмы, собственник которой Нвер Колозян находится в СИЗО. Дело рассматривается в арбитражном суде региона, следует из картотеки суда. «Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд региона с исковым заявлением к ООО „УралДорСтрой“, ООО „Челябинсксвязьинвест“, к Комитету дорожного хозяйства города Челябинска о — признании ничтожной сделки между ними и взыскании в доход Российской Федерации солидарно с ООО „УралДорСтрой“, ООО „ЧелябинскСвязьИнвест“ сумму незаконного дохода в размере 68 099 677,53 рублей», — говорится в картотеке суда. Как следует из документов суда, причина, по которой прокуратура требует признания сделки недействительной, — картельный сговор между ООО «УралДорСтрой» и ООО «Челябинсксвязьинвест». Судя по номеру аукциона, победителем которого было признано ООО «УралДорСтрой», контракт с ним был заключен в 2019 году. Его предметом было выполнение работ по ремонту центральной части Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Владельцем ООО «УралДорСтрой» является Нвер Колозян. По версии следствия, он является руководителем ОПГ дорожников, наживавшейся на нацпроектах. С декабря 2023 года по 12 мая 2024 года Колозян и его сын Гарник содержатся в СИЗО. URA.RU направило запросы в мэрию Челябинска и ООО «Челябинсксвязьинвест». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало. В пресс-службе прокуратуры региона от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области требует взыскать 68 миллионов рублей с фирмы, собственник которой Нвер Колозян находится в СИЗО. Дело рассматривается в арбитражном суде региона, следует из картотеки суда. «Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд региона с исковым заявлением к ООО „УралДорСтрой“, ООО „Челябинсксвязьинвест“, к Комитету дорожного хозяйства города Челябинска о — признании ничтожной сделки между ними и взыскании в доход Российской Федерации солидарно с ООО „УралДорСтрой“, ООО „ЧелябинскСвязьИнвест“ сумму незаконного дохода в размере 68 099 677,53 рублей», — говорится в картотеке суда. Как следует из документов суда, причина, по которой прокуратура требует признания сделки недействительной, — картельный сговор между ООО «УралДорСтрой» и ООО «Челябинсксвязьинвест». Судя по номеру аукциона, победителем которого было признано ООО «УралДорСтрой», контракт с ним был заключен в 2019 году. Его предметом было выполнение работ по ремонту центральной части Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Владельцем ООО «УралДорСтрой» является Нвер Колозян. По версии следствия, он является руководителем ОПГ дорожников, наживавшейся на нацпроектах. С декабря 2023 года по 12 мая 2024 года Колозян и его сын Гарник содержатся в СИЗО. URA.RU направило запросы в мэрию Челябинска и ООО «Челябинсксвязьинвест». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало. В пресс-службе прокуратуры региона от комментариев воздержались.