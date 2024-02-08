Лидеру челябинской ОПГ дорожников Колозяну и его сыну продлили срок за решеткой

Директору компании «УРАЛДОРСТРОЙ» Нверу Колозяну, являющемуся предполагаемым лидером целой ОПГ, наживавшейся на дорожных подрядах, продлили срок в СИЗО до 12 мая. Как сообщили URA.RU 8 февраля в пресс-службе Тракторозаводского суда, его сын, Гарник, тоже остался под стражей на такой же срок.
«Суд продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Нверу и Гарнику Колозянам на два месяца и 26 суток, то есть до 12 мая. Ходатайства их адвокатов, в которых они просили избрать в отношении своих клиентов меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, были отклонены», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Силовики задержали Колозяна-старшего в середине декабря прошлого года. Вместе с ним был задержан его заместитель Никита Иноземцев, а также сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Колозяна-младшего задержали спустя несколько дней в аэропорту при попытке покинуть страну.
Семью Колозянов обвинили в даче взяток. По версии следствия, через посредника в лице Иноземцева, они подкупали сотрудников контрольно-надзорных органов. Взятки передавались в виде денег и асфальта. За это компанию Колозянов предупреждали о грядущих проверках, а также помогали с приемкой работ.
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