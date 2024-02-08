Лидеру челябинской ОПГ дорожников Колозяну и его сыну продлили срок за решеткой

08 февраля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Старший и младший Колозяны остались в СИЗО до середины мая Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Директору компании «УРАЛДОРСТРОЙ» Нверу Колозяну, являющемуся предполагаемым лидером целой ОПГ, наживавшейся на дорожных подрядах, продлили срок в СИЗО до 12 мая. Как сообщили URA.RU 8 февраля в пресс-службе Тракторозаводского суда, его сын, Гарник, тоже остался под стражей на такой же срок. «Суд продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Нверу и Гарнику Колозянам на два месяца и 26 суток, то есть до 12 мая. Ходатайства их адвокатов, в которых они просили избрать в отношении своих клиентов меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, были отклонены», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Силовики задержали Колозяна-старшего в середине декабря прошлого года. Вместе с ним был задержан его заместитель Никита Иноземцев, а также сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Колозяна-младшего задержали спустя несколько дней в аэропорту при попытке покинуть страну. Семью Колозянов обвинили в даче взяток. По версии следствия, через посредника в лице Иноземцева, они подкупали сотрудников контрольно-надзорных органов. Взятки передавались в виде денег и асфальта. За это компанию Колозянов предупреждали о грядущих проверках, а также помогали с приемкой работ.

Директору компании «УРАЛДОРСТРОЙ» Нверу Колозяну, являющемуся предполагаемым лидером целой ОПГ, наживавшейся на дорожных подрядах, продлили срок в СИЗО до 12 мая. Как сообщили URA.RU 8 февраля в пресс-службе Тракторозаводского суда, его сын, Гарник, тоже остался под стражей на такой же срок. «Суд продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Нверу и Гарнику Колозянам на два месяца и 26 суток, то есть до 12 мая. Ходатайства их адвокатов, в которых они просили избрать в отношении своих клиентов меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, были отклонены», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Силовики задержали Колозяна-старшего в середине декабря прошлого года. Вместе с ним был задержан его заместитель Никита Иноземцев, а также сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Колозяна-младшего задержали спустя несколько дней в аэропорту при попытке покинуть страну. Семью Колозянов обвинили в даче взяток. По версии следствия, через посредника в лице Иноземцева, они подкупали сотрудников контрольно-надзорных органов. Взятки передавались в виде денег и асфальта. За это компанию Колозянов предупреждали о грядущих проверках, а также помогали с приемкой работ.