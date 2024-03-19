Курганская прокуратура просит 8 лет колонии экс-спикеру думы по делу о подкупе

Прокуратура просит отправить в колонию экс-спикера окружной думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура потребовала восемь лет лишения свободы для обвиняемого в коммерческом подкупе экс-председателя Каргапольской районной думы (Курганская область) Евгения Кучина. Мужчину судят по обвинению в коррупционном преступлении, обнаруженном на местном машиностроительном заводе. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Прокуратура запросила для подсудимого наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. Также обвинение предлагает запретить обвиняемому занимать руководящие должности в коммерческих организациях на четыре года.

Председатель районной думы был задержан в рабочем поселке Каргаполье в ноябре 2023 года сотрудниками УФСБ. Его и еще одного сотрудника предприятия обвинили в незаконном получении 1,5 млн рублей от поставщика инструмента на предприятие, где трудится Кучин. На время следствия он находился под домашним арестом.

Сторона защиты от комментариев до оглашения приговора воздержалась. По делу Кучина суд удалился в совещательную комнату.

Ранее URA.RU сообщало, что главного технолога Каргапольского машзавода задержали сотрудники ФСБ по делу о коммерческом подкупе. Задержанным оказался председатель окружной думы. Мужчину поместили под домашний арест.