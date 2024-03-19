Госдума ввела вычеты по НДФЛ на долгострочные сбережения россиян

19 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, для синхронизации нормы НК РФ с положениями закона об НПФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госдумой принят во втором и третьем чтении закон о введении вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан и об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений. Об этом заявили во время пленарного заседания. «Закон предусматривает и сохранение действующих инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года», — заявлено на заседании. Вычеты будут предоставляться следующим образом. Либо в сумме уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста. Либо в сумме уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ. Либо в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС. Будут отменены инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы граждан от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов. Однако это не касается иностранных эмитентов, которые зарегистрированы в ЕАЭС. Прямую трансляцию пленарного заседания можно посмотреть на сайте Государственной Думы . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдумой принят во втором и третьем чтении закон о введении вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан и об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений. Об этом заявили во время пленарного заседания. «Закон предусматривает и сохранение действующих инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года», — заявлено на заседании. Вычеты будут предоставляться следующим образом. Либо в сумме уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста. Либо в сумме уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ. Либо в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС. Будут отменены инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ на доходы граждан от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов. Однако это не касается иностранных эмитентов, которые зарегистрированы в ЕАЭС. Прямую трансляцию пленарного заседания можно посмотреть на сайте Государственной Думы.