18 марта 2024

На одной из самых оживленных улиц Кургана запретили стоянку и остановку

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Клипарт. Екатеринбург, дорожный знак, работает эвакуатор, стоянка парковка запрещена
Ограничения для транспорта будут действовать до вечера 13 апреля Фото:

В Кургане на участке по улице Ленина власти ввели запрет на стоянку и остановку транспорта до вечера 13 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана.

«Запретить остановку и стоянку транспортных средств по улице Ленина на участке от улицы Коли Мяготина до улицы Советской», — указано на сайте в новом постановлении администрации, подготовленном департаментом развития городского хозяйства. В постановлении уточняется, что ограничение будет действовать до 21:00 13 апреля. Запрет введен и действует в связи выполнением работ по улице Пролетарской.

Ранее URA.RU писало, что два десятка автобусных маршрутов в Кургане изменили свой путь следования. Это стало необходимым из-за проведения работ на улице Пролетарской.

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В Кургане на участке по улице Ленина власти ввели запрет на стоянку и остановку транспорта до вечера 13 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана. «Запретить остановку и стоянку транспортных средств по улице Ленина на участке от улицы Коли Мяготина до улицы Советской», — указано на сайте в новом постановлении администрации, подготовленном департаментом развития городского хозяйства. В постановлении уточняется, что ограничение будет действовать до 21:00 13 апреля. Запрет введен и действует в связи выполнением работ по улице Пролетарской. Ранее URA.RU писало, что два десятка автобусных маршрутов в Кургане изменили свой путь следования. Это стало необходимым из-за проведения работ на улице Пролетарской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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