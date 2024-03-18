На одной из самых оживленных улиц Кургана запретили стоянку и остановку

В Кургане на участке по улице Ленина власти ввели запрет на стоянку и остановку транспорта до вечера 13 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана.
«Запретить остановку и стоянку транспортных средств по улице Ленина на участке от улицы Коли Мяготина до улицы Советской», — указано на сайте в новом постановлении администрации, подготовленном департаментом развития городского хозяйства. В постановлении уточняется, что ограничение будет действовать до 21:00 13 апреля. Запрет введен и действует в связи выполнением работ по улице Пролетарской.
Ранее URA.RU писало, что два десятка автобусных маршрутов в Кургане изменили свой путь следования. Это стало необходимым из-за проведения работ на улице Пролетарской.
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