На одной из самых оживленных улиц Кургана запретили стоянку и остановку

19 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Ограничения для транспорта будут действовать до вечера 13 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане на участке по улице Ленина власти ввели запрет на стоянку и остановку транспорта до вечера 13 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана. «Запретить остановку и стоянку транспортных средств по улице Ленина на участке от улицы Коли Мяготина до улицы Советской», — указано на сайте в новом постановлении администрации, подготовленном департаментом развития городского хозяйства. В постановлении уточняется, что ограничение будет действовать до 21:00 13 апреля. Запрет введен и действует в связи выполнением работ по улице Пролетарской. Ранее URA.RU писало, что два десятка автобусных маршрутов в Кургане изменили свой путь следования. Это стало необходимым из-за проведения работ на улице Пролетарской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на участке по улице Ленина власти ввели запрет на стоянку и остановку транспорта до вечера 13 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана. «Запретить остановку и стоянку транспортных средств по улице Ленина на участке от улицы Коли Мяготина до улицы Советской», — указано на сайте в новом постановлении администрации, подготовленном департаментом развития городского хозяйства. В постановлении уточняется, что ограничение будет действовать до 21:00 13 апреля. Запрет введен и действует в связи выполнением работ по улице Пролетарской. Ранее URA.RU писало, что два десятка автобусных маршрутов в Кургане изменили свой путь следования. Это стало необходимым из-за проведения работ на улице Пролетарской.