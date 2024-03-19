В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера «Капитан Лобанов»

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Семьям пострадавших на затонувшем траулере будет оказана поддержка, заявил Лысков Фото:

В Калининградской области на борту затонувшего траулера «Капитан Лобанов» вспыхнул пожар. Есть пострадавшие. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

«Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера „Капитан Лобанов“ возник пожар», — передает РИА Новости слова Лыскова. Он отметил, что есть пострадавшие.

Пресс-секретарь губернатора добавил, что раненым оказывается медицинская помощь. Семьям пострадавших будет оказана поддержка. Ситуацию на личном контроле держит губернатор региона Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что судно «Капитан Лобанов» затонуло в Балтике в Калининградской области. В результате происшествия погиб один человек, двое пропали без вести.

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В Калининградской области на борту затонувшего траулера «Капитан Лобанов» вспыхнул пожар. Есть пострадавшие. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. «Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера „Капитан Лобанов“ возник пожар», — передает РИА Новости слова Лыскова. Он отметил, что есть пострадавшие. Пресс-секретарь губернатора добавил, что раненым оказывается медицинская помощь. Семьям пострадавших будет оказана поддержка. Ситуацию на личном контроле держит губернатор региона Антон Алиханов. Ранее сообщалось, что судно «Капитан Лобанов» затонуло в Балтике в Калининградской области. В результате происшествия погиб один человек, двое пропали без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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