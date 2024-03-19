Происшествия В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» 19 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 + Семьям пострадавших на затонувшем траулере будет оказана поддержка, заявил Лысков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Калининградской области на борту затонувшего траулера «Капитан Лобанов» вспыхнул пожар. Есть пострадавшие. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. «Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера „Капитан Лобанов“ возник пожар», — передает РИА Новости слова Лыскова. Он отметил, что есть пострадавшие. Пресс-секретарь губернатора добавил, что раненым оказывается медицинская помощь. Семьям пострадавших будет оказана поддержка. Ситуацию на личном контроле держит губернатор региона Антон Алиханов. Ранее сообщалось, что судно «Капитан Лобанов» затонуло в Балтике в Калининградской области. В результате происшествия погиб один человек, двое пропали без вести. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Калининградской области на борту затонувшего траулера «Капитан Лобанов» вспыхнул пожар. Есть пострадавшие. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. «Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера „Капитан Лобанов“ возник пожар», — передает РИА Новости слова Лыскова. Он отметил, что есть пострадавшие. Пресс-секретарь губернатора добавил, что раненым оказывается медицинская помощь. Семьям пострадавших будет оказана поддержка. Ситуацию на личном контроле держит губернатор региона Антон Алиханов. Ранее сообщалось, что судно «Капитан Лобанов» затонуло в Балтике в Калининградской области. В результате происшествия погиб один человек, двое пропали без вести. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям