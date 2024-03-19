Пермским бойцам ЧВК «Вагнер» не понравился пост чиновника мэрии про балет

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Балетное шоу Панфилова. Закулисье Пермь, балерина
Бойцы ЧВК «Вагнер» просят Александра Синявского объяснить свою публикацию Фото:

В Перми внимание бойцов ЧВК «Вагнер» привлек пост, который опубликовал в Telegram сотрудник мэрии Перми Александр Синявский. Чиновник разместил в мессенджере фотографию балета «Лебединое озеро», подписав ее словами «Бесконечных двадцать лет мы с надеждой ждем балет». Представители частной военной компании в своем telegram-канале «Прикамские витязи» призвали Синявского объяснить, что он хотел сказать данной публикацией.

«Друзья, о какой победе мы говорим, когда сотрудник администрации Перми ждет какой-то там балет?! Допускаю, что человек мог случайно приобрести алкоголь или словить стресс от новостей последних дней, но тут уж он пусть сам расскажет, было бы интересно получить его комментарий», — обратились представители ЧВК «Вагнер» в мессенджере к чиновнику мэрии.

URA.RU попросило Синявского прокомментировать указанную запись, направив ему запрос в соцсети «ВКонтакте», однако сотрудник администрации Перми его проигнорировал. Балет «Лебединое озеро» транслировался по центральному телевидению СССР во время путча в августе 1991 года. Как пишет ТАСС, показ балета по ТВ был запланирован за две недели до путча и совпал с его началом.

Синявский является сотрудником департамента транспорта мэрии Перми. В августе 2023 года он участвовал в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра краевой столицы.

Пост Александра Синявского про «Лебединое озеро» заинтересовал бойцов ЧВК «Вагнер»
Пост Александра Синявского про «Лебединое озеро» заинтересовал бойцов ЧВК «Вагнер»

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В Перми внимание бойцов ЧВК «Вагнер» привлек пост, который опубликовал в Telegram сотрудник мэрии Перми Александр Синявский. Чиновник разместил в мессенджере фотографию балета «Лебединое озеро», подписав ее словами «Бесконечных двадцать лет мы с надеждой ждем балет». Представители частной военной компании в своем telegram-канале «Прикамские витязи» призвали Синявского объяснить, что он хотел сказать данной публикацией. «Друзья, о какой победе мы говорим, когда сотрудник администрации Перми ждет какой-то там балет?! Допускаю, что человек мог случайно приобрести алкоголь или словить стресс от новостей последних дней, но тут уж он пусть сам расскажет, было бы интересно получить его комментарий», — обратились представители ЧВК «Вагнер» в мессенджере к чиновнику мэрии. URA.RU попросило Синявского прокомментировать указанную запись, направив ему запрос в соцсети «ВКонтакте», однако сотрудник администрации Перми его проигнорировал. Балет «Лебединое озеро» транслировался по центральному телевидению СССР во время путча в августе 1991 года. Как пишет ТАСС, показ балета по ТВ был запланирован за две недели до путча и совпал с его началом. Синявский является сотрудником департамента транспорта мэрии Перми. В августе 2023 года он участвовал в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра краевой столицы.
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