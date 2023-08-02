Сотрудник мэрии Перми во второй раз попытается стать главой города

Сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский решил бороться за кресло главы города. По данным источника URA.RU в городских политкругах, чиновник уже подал заявку на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра.
«Александр Синявский заявился на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Перми», — сообщил источник агентства. Получить оперативный комментарий в Пермской гордуме, где идет прием документов от кандидатов, URA.RU не удалось, в представительный орган направлен запрос. Синявский на звонок корреспондента агентства не ответил.
В администрации Перми Синявский руководит отделом развития транспортной безопасности городского дептранса. Ранее он уже принимал участие в конкурсе по отбору главы Перми и в выборах в Пермскую гордуму от оппозиционной коалиции «Плюс один».
Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра краевой столицы пройдет 17 августа. 3 августа истекает срок подачи заявок от кандидатов. Основным претендентом на это пост считается министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин. По данным URA.RU, его кандидатура поддержана администрацией президента РФ.
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