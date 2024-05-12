12 мая 2024

Михаил Галустян планирует приехать на открытие полигона для бойцов СВО в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, галустян михаил
Михаил Галустян планирует посетить открытие полигона для подготовки бойцов СВО в Кургане Фото:
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Строительство полигона для подготовки бойцов СВО в Кургане

Руководитель Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Михаил Галустян планирует приехать в Курган на открытие полигона для подготовки добровольцев в зону СВО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель региональной организации ФВТИ Вадим Струнин.

«Михаил Галустян приедет на открытие полигона военно-тактических игр в Кургане. Будет лично контролировать все процессы по строительству», — рассказал Струнин.

Строительство полигона для проведения начальной военной подготовки молодежи и бойцов СВО запланировано в микрорайоне Тополя. Участки под его размещение бесплатно на 10 лет передали местные бизнесмены. В полигоне расположат взводный опорный пункт, блок-пост, административное здание, душевые кабины и туалеты. Инструкторами станут участники спецоперации, которые будут проводить занятия по тактике боя и медицине. изначально сообщалось, что проект планируют закончить к лету. Идею создания полигона поддержал руководитель ФВТИ Михаил Галустян.

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Руководитель Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Михаил Галустян планирует приехать в Курган на открытие полигона для подготовки добровольцев в зону СВО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель региональной организации ФВТИ Вадим Струнин. «Михаил Галустян приедет на открытие полигона военно-тактических игр в Кургане. Будет лично контролировать все процессы по строительству», — рассказал Струнин. Строительство полигона для проведения начальной военной подготовки молодежи и бойцов СВО запланировано в микрорайоне Тополя. Участки под его размещение бесплатно на 10 лет передали местные бизнесмены. В полигоне расположат взводный опорный пункт, блок-пост, административное здание, душевые кабины и туалеты. Инструкторами станут участники спецоперации, которые будут проводить занятия по тактике боя и медицине. изначально сообщалось, что проект планируют закончить к лету. Идею создания полигона поддержал руководитель ФВТИ Михаил Галустян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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