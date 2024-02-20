Бывший боец ЧВК «Вагнер» будет готовить добровольцев на полигоне в Кургане

Бывший участник ЧВК «Вагнер», участник СВО с позывным Ходжер станет одним из инструкторов будущего полигона по подготовке добровольцев для участия в спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Курганской области Вадим Струнин.
«На полигоне инструктором по тактике будет боец с позывным Ходжер. По тактической медицине обучением будет заниматься инструктор с позывным Стажер», — рассказал Струнин. Сейчас они занимаются инструктажем в центре НВП «Ураган».
Строительство полигона планируют начать весной и закончить к началу лета. Он будет размещен в микрорайоне Тополя. Территорию под военно-тактические игры и подготовку добровольцев предоставили местные бизнесмены. Срок безвозмездного пользования составит 10 лет. Идея создания полигона была поддержана руководителем ФВТИ Михаилом Галустяном, который является учредителем региональной федерации.
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