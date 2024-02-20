20 февраля 2024

Бывший боец ЧВК «Вагнер» будет готовить добровольцев на полигоне в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Экс-боец ЧВК «Вагнер» станет инструктором по тактике на полигоне, где планируют готовить добровольцев на СВО Фото:
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Бывший участник ЧВК «Вагнер», участник СВО с позывным Ходжер станет одним из инструкторов будущего полигона по подготовке добровольцев для участия в спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Курганской области Вадим Струнин.

«На полигоне инструктором по тактике будет боец с позывным Ходжер. По тактической медицине обучением будет заниматься инструктор с позывным Стажер», — рассказал Струнин. Сейчас они занимаются инструктажем в центре НВП «Ураган».

Строительство полигона планируют начать весной и закончить к началу лета. Он будет размещен в микрорайоне Тополя. Территорию под военно-тактические игры и подготовку добровольцев предоставили местные бизнесмены. Срок безвозмездного пользования составит 10 лет. Идея создания полигона была поддержана руководителем ФВТИ Михаилом Галустяном, который является учредителем региональной федерации.

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Бывший участник ЧВК «Вагнер», участник СВО с позывным Ходжер станет одним из инструкторов будущего полигона по подготовке добровольцев для участия в спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Курганской области Вадим Струнин. «На полигоне инструктором по тактике будет боец с позывным Ходжер. По тактической медицине обучением будет заниматься инструктор с позывным Стажер», — рассказал Струнин. Сейчас они занимаются инструктажем в центре НВП «Ураган». Строительство полигона планируют начать весной и закончить к началу лета. Он будет размещен в микрорайоне Тополя. Территорию под военно-тактические игры и подготовку добровольцев предоставили местные бизнесмены. Срок безвозмездного пользования составит 10 лет. Идея создания полигона была поддержана руководителем ФВТИ Михаилом Галустяном, который является учредителем региональной федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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