Курганский суд отказался снять арест с имущества, изъятого у хирурга Руденко

20 марта 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

В Кургане суд оставил имущество хирурга под арестом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы курганских хирургов Руденко Супруга курганского хирурга Андрея Руденко, у которого после обыска дома арестовали имущество, не смогла опротестовать наложение санкций. Женщина просила отменить арест в отношении своих драгоценностей и денег, однако суд в апелляции на решение об аресте имущества отказал. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по делу. «Просит отменить решение в части наложения ареста на изъятые у Руденко А.В. драгоценности и денежные средства», — огласил основу жалобы судья. Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Жалобу подавала супруга врача. Женщина утверждала, что изъятые в ходе обысков драгоценности и деньги принадлежат ей, не являясь совместной собственностью. Поэтому силовики не должны были их изымать в качестве вещественных доказательств. Также они приобретены до событий, указанных в уголовном деле. В качестве доказательств были предъявлены чеки и брачный договор с указанными в нем соответствующими условиями. Руденко просила снять арест с указанного имущества. Изъятый силовиками автомобиль в состав спорного имущества включен не был. Жалобу суд отклонил. Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал имущество доктора Руденко, находящегося под следствием. Изъятие произошло во время обысков. Мужчина подозревается в мошенничестве и получении взятки. Также ему инкриминируют оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга курганского хирурга Андрея Руденко, у которого после обыска дома арестовали имущество, не смогла опротестовать наложение санкций. Женщина просила отменить арест в отношении своих драгоценностей и денег, однако суд в апелляции на решение об аресте имущества отказал. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по делу. «Просит отменить решение в части наложения ареста на изъятые у Руденко А.В. драгоценности и денежные средства», — огласил основу жалобы судья. Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Жалобу подавала супруга врача. Женщина утверждала, что изъятые в ходе обысков драгоценности и деньги принадлежат ей, не являясь совместной собственностью. Поэтому силовики не должны были их изымать в качестве вещественных доказательств. Также они приобретены до событий, указанных в уголовном деле. В качестве доказательств были предъявлены чеки и брачный договор с указанными в нем соответствующими условиями. Руденко просила снять арест с указанного имущества. Изъятый силовиками автомобиль в состав спорного имущества включен не был. Жалобу суд отклонил. Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал имущество доктора Руденко, находящегося под следствием. Изъятие произошло во время обысков. Мужчина подозревается в мошенничестве и получении взятки. Также ему инкриминируют оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.