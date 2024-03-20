Курганский суд отказался снять арест с имущества, изъятого у хирурга Руденко

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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, приговор, зал суда, судебное заседание, судья, суд
В Кургане суд оставил имущество хирурга под арестом Фото:
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Проблемы курганских хирургов Руденко

Супруга курганского хирурга Андрея Руденко, у которого после обыска дома арестовали имущество, не смогла опротестовать наложение санкций. Женщина просила отменить арест в отношении своих драгоценностей и денег, однако суд в апелляции на решение об аресте имущества отказал. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по делу.

«Просит отменить решение в части наложения ареста на изъятые у Руденко А.В. драгоценности и денежные средства», — огласил основу жалобы судья. Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Жалобу подавала супруга врача. Женщина утверждала, что изъятые в ходе обысков драгоценности и деньги принадлежат ей, не являясь совместной собственностью. Поэтому силовики не должны были их изымать в качестве вещественных доказательств. Также они приобретены до событий, указанных в уголовном деле. В качестве доказательств были предъявлены чеки и брачный договор с указанными в нем соответствующими условиями. Руденко просила снять арест с указанного имущества. Изъятый силовиками автомобиль в состав спорного имущества включен не был. Жалобу суд отклонил.

Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал имущество доктора Руденко, находящегося под следствием. Изъятие произошло во время обысков. Мужчина подозревается в мошенничестве и получении взятки. Также ему инкриминируют оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

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Супруга курганского хирурга Андрея Руденко, у которого после обыска дома арестовали имущество, не смогла опротестовать наложение санкций. Женщина просила отменить арест в отношении своих драгоценностей и денег, однако суд в апелляции на решение об аресте имущества отказал. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по делу. «Просит отменить решение в части наложения ареста на изъятые у Руденко А.В. драгоценности и денежные средства», — огласил основу жалобы судья. Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Жалобу подавала супруга врача. Женщина утверждала, что изъятые в ходе обысков драгоценности и деньги принадлежат ей, не являясь совместной собственностью. Поэтому силовики не должны были их изымать в качестве вещественных доказательств. Также они приобретены до событий, указанных в уголовном деле. В качестве доказательств были предъявлены чеки и брачный договор с указанными в нем соответствующими условиями. Руденко просила снять арест с указанного имущества. Изъятый силовиками автомобиль в состав спорного имущества включен не был. Жалобу суд отклонил. Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал имущество доктора Руденко, находящегося под следствием. Изъятие произошло во время обысков. Мужчина подозревается в мошенничестве и получении взятки. Также ему инкриминируют оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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