В мэрии Перми проверяют чиновника, которого подозревают в оскорблении армии

19 марта 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Слова чиновника выдернуты из контекста совещания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Перми URA.RU заявили, что по факту публикации в СМИ материалов, где глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов оскорбляет ВС РФ, проводится внутренняя проверка. Источники URA.RU, близкие к мэрии, заверяют, что слова вырваны из контекста. «На внутреннем совещании Карабатов озвучивал аргументы и точки зрения людей из других регионов. Так называемых рекрутеров, которые убеждают уходить на СВО с их территории. На совещании под председательством Карабатова речь шла о том, как отрабатывать эти доводы», — отметил инсайдер. Сейчас Карабатов якобы сам задумался об обращении в правоохранительные органы по факту коверкания его слов. По данным инсайдеров, эту запись СМИ предоставил один из подчиненных Карабатова. Он знает фамилию, но не раскрывает. «В конечном счете, все ограничится, скорее всего, только проверкой, вряд ли будет уголовное дело. Эта запись утекла не в чьих-то интересах, случайно», — говорит инсайдер. Как утверждает источник в администрации губернатора, Карабатов не вызывает какого-то напряжения ни у городских, ни у краевых властей. Задачи выполняет. На выборах президента Орджоникидзевский район показал лучший в городе результат. Ранее в СМИ появилась аудиозапись с совещаний Карабатова с подчиненными, где он якобы оскорбляет военных командиров и пермяков-контрактников. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Перми и администрации губернатора. На момент публикации ответы не были получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Перми URA.RU заявили, что по факту публикации в СМИ материалов, где глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов оскорбляет ВС РФ, проводится внутренняя проверка. Источники URA.RU, близкие к мэрии, заверяют, что слова вырваны из контекста. «На внутреннем совещании Карабатов озвучивал аргументы и точки зрения людей из других регионов. Так называемых рекрутеров, которые убеждают уходить на СВО с их территории. На совещании под председательством Карабатова речь шла о том, как отрабатывать эти доводы», — отметил инсайдер. Сейчас Карабатов якобы сам задумался об обращении в правоохранительные органы по факту коверкания его слов. По данным инсайдеров, эту запись СМИ предоставил один из подчиненных Карабатова. Он знает фамилию, но не раскрывает. «В конечном счете, все ограничится, скорее всего, только проверкой, вряд ли будет уголовное дело. Эта запись утекла не в чьих-то интересах, случайно», — говорит инсайдер. Как утверждает источник в администрации губернатора, Карабатов не вызывает какого-то напряжения ни у городских, ни у краевых властей. Задачи выполняет. На выборах президента Орджоникидзевский район показал лучший в городе результат. Ранее в СМИ появилась аудиозапись с совещаний Карабатова с подчиненными, где он якобы оскорбляет военных командиров и пермяков-контрактников. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации Перми и администрации губернатора. На момент публикации ответы не были получены.