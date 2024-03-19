В Курганской области из бывшей церкви сделали Центр русской культуры

19 марта 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Варгашинском округе (Курганская область) открыли Центр народной культуры с музеем и студией творчества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Шмаково Варгашинского округа (Курганская область) состоялось торжественное открытие Центра русской народной культуры после капитального ремонта. Историческое здание, которое ранее было Покровской церковью, станет местом для музеев и студий творчества. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале «Здание является объектом культурного наследия, до установления советской власти это была Покровская церковь. На ремонт объекта по поручению губернатора Вадима Шумкова было привлечено 14 млн рублей. Здесь планируют создать музей православия, ремесел и студию творчества. В музее будут проводить церковные и православные праздники с приглашением служителей церкви», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». В рамках открытия была организована экскурсия по обновленному зданию и проведены мастер-классы по рукоделию. Центр культуры направлен на сохранение и восстановление культурных традиций региона. Наталья Гончаренко, руководитель управления культуры Курганской области, выразила надежду на то, что центр станет площадкой для развития талантов и реализации новых проектов. В Курганской области с 2019 года активно ведется работа по обновлению культурных учреждений: отремонтированы 63 объекта, создано 10 модельных библиотек, обновлено оборудование в 454 домах культуры и 37 школах искусств. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Кургана появится новая школа искусств. Также сообщалось, что в Заозерном районе Кургана завершили строительство храма-долгостроя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Шмаково Варгашинского округа (Курганская область) состоялось торжественное открытие Центра русской народной культуры после капитального ремонта. Историческое здание, которое ранее было Покровской церковью, станет местом для музеев и студий творчества. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале «Здание является объектом культурного наследия, до установления советской власти это была Покровская церковь. На ремонт объекта по поручению губернатора Вадима Шумкова было привлечено 14 млн рублей. Здесь планируют создать музей православия, ремесел и студию творчества. В музее будут проводить церковные и православные праздники с приглашением служителей церкви», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». В рамках открытия была организована экскурсия по обновленному зданию и проведены мастер-классы по рукоделию. Центр культуры направлен на сохранение и восстановление культурных традиций региона. Наталья Гончаренко, руководитель управления культуры Курганской области, выразила надежду на то, что центр станет площадкой для развития талантов и реализации новых проектов. В Курганской области с 2019 года активно ведется работа по обновлению культурных учреждений: отремонтированы 63 объекта, создано 10 модельных библиотек, обновлено оборудование в 454 домах культуры и 37 школах искусств. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Кургана появится новая школа искусств. Также сообщалось, что в Заозерном районе Кургана завершили строительство храма-долгостроя.