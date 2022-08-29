Храм в Заозерном районе Кургана строили семь лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В первом микрорайоне Заозерного района Кургана завершили строительство храма-долгостроя. Его возводили с 2015 года на средства спонсоров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Курганской епархии.

«Работы по строительству храма Рождества Богородицы практически завершены. Сейчас идет благоустройство территории. Храм строили на частные пожертвования. 28 августа на праздник Успения Божией Матери в церкви была совершена первая служба», — сказали в епархии. Вместимость нового храма составляет до 100 человек.

Ранее URA.RU писало о том, что храм-долгострой во втором микрорайоне Заозерного не могут достроить из-за нехватки денег. Строительство церкви возле ТЦ «Стрекоза» началось еще в 2012 году. В поселке Варгаши Курганской области продолжили строить церковь на берегу озера Чаши. Строительство храма идет уже 13 лет. Столько же лет в Заозерном районе не могут достроить двухэтажное кафе. У долгостроя уже трижды менялся собственник. Также сообщалось, что в Кургане почти на десять лет затянулось строительство многоэтажки возле Бурово-Петровского моста. По данным мэрии, застройщик обещал завершить стройку до конца 2022 года.

В Кургане спустя семь лет достроили храм в Заозерном районе Фото: Курганская епархия