29 августа 2022

В Кургане на деньги спонсоров достроили храм. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство церкви в мкр. Заозерный. Курган, строительство церкви
Храм в Заозерном районе Кургана строили семь лет (архивное фото) Фото:

В первом микрорайоне Заозерного района Кургана завершили строительство храма-долгостроя. Его возводили с 2015 года на средства спонсоров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Курганской епархии.

«Работы по строительству храма Рождества Богородицы практически завершены. Сейчас идет благоустройство территории. Храм строили на частные пожертвования. 28 августа на праздник Успения Божией Матери в церкви была совершена первая служба», — сказали в епархии. Вместимость нового храма составляет до 100 человек.

Ранее URA.RU писало о том, что храм-долгострой во втором микрорайоне Заозерного не могут достроить из-за нехватки денег. Строительство церкви возле ТЦ «Стрекоза» началось еще в 2012 году. В поселке Варгаши Курганской области продолжили строить церковь на берегу озера Чаши. Строительство храма идет уже 13 лет. Столько же лет в Заозерном районе не могут достроить двухэтажное кафе. У долгостроя уже трижды менялся собственник. Также сообщалось, что в Кургане почти на десять лет затянулось строительство многоэтажки возле Бурово-Петровского моста. По данным мэрии, застройщик обещал завершить стройку до конца 2022 года.

В Кургане спустя семь лет достроили храм в Заозерном районе
Фото:
В новом храме уже прошла первая служба, ее провел настоятель иерей Иоанн Ушаков
Фото:

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В первом микрорайоне Заозерного района Кургана завершили строительство храма-долгостроя. Его возводили с 2015 года на средства спонсоров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Курганской епархии. «Работы по строительству храма Рождества Богородицы практически завершены. Сейчас идет благоустройство территории. Храм строили на частные пожертвования. 28 августа на праздник Успения Божией Матери в церкви была совершена первая служба», — сказали в епархии. Вместимость нового храма составляет до 100 человек. Ранее URA.RU писало о том, что храм-долгострой во втором микрорайоне Заозерного не могут достроить из-за нехватки денег. Строительство церкви возле ТЦ «Стрекоза» началось еще в 2012 году. В поселке Варгаши Курганской области продолжили строить церковь на берегу озера Чаши. Строительство храма идет уже 13 лет. Столько же лет в Заозерном районе не могут достроить двухэтажное кафе. У долгостроя уже трижды менялся собственник. Также сообщалось, что в Кургане почти на десять лет затянулось строительство многоэтажки возле Бурово-Петровского моста. По данным мэрии, застройщик обещал завершить стройку до конца 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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