Общество Здоровье В ХМАО отменили День оленевода из-за карантина 19 марта 2024 в 19:24 Размер текста - 17 + День оленевода в Русскинской перенесли из-за карантина Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В деревне Русскинской Сургутского района ХМАО отменили ежегодный национальный праздник оленеводов из-за карантина. В Роспотребнадзоре ХМАО агентству URA.RU сообщили, что все массовые мероприятия пришлось перенести из-за сложной эпидемической ситуации в Сургутском районе. «Решение об отмене массовых мероприятий по всему Сургутскому району было принято 5 марта и будет действовать до особого распоряжения. Причиной стал высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в число которых входит грипп, ОРВИ, корь», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре ХМАО. Праздник перенесли на более поздний период. Даты проведения слета оленеводов, рыбаков и охотников в Русскинской будут зависеть от числа заболевших жителей Сургутского района. Ранее URA.RU писало, что в феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода. 23 марта праздник должен был состояться в деревне Русскинской Сургутского района Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В деревне Русскинской Сургутского района ХМАО отменили ежегодный национальный праздник оленеводов из-за карантина. В Роспотребнадзоре ХМАО агентству URA.RU сообщили, что все массовые мероприятия пришлось перенести из-за сложной эпидемической ситуации в Сургутском районе. «Решение об отмене массовых мероприятий по всему Сургутскому району было принято 5 марта и будет действовать до особого распоряжения. Причиной стал высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в число которых входит грипп, ОРВИ, корь», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре ХМАО. Праздник перенесли на более поздний период. Даты проведения слета оленеводов, рыбаков и охотников в Русскинской будут зависеть от числа заболевших жителей Сургутского района. Ранее URA.RU писало, что в феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода. 23 марта праздник должен был состояться в деревне Русскинской Сургутского района {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям