18 марта 2024

В ХМАО отменили День оленевода из-за карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, день оленевода, гонки на оленьих упряжках
День оленевода в Русскинской перенесли из-за карантина Фото:

В деревне Русскинской Сургутского района ХМАО отменили ежегодный национальный праздник оленеводов из-за карантина. В Роспотребнадзоре ХМАО агентству URA.RU сообщили, что все массовые мероприятия пришлось перенести из-за сложной эпидемической ситуации в Сургутском районе.

«Решение об отмене массовых мероприятий по всему Сургутскому району было принято 5 марта и будет действовать до особого распоряжения. Причиной стал высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в число которых входит грипп, ОРВИ, корь», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре ХМАО.

Праздник перенесли на более поздний период. Даты проведения слета оленеводов, рыбаков и охотников в Русскинской будут зависеть от числа заболевших жителей Сургутского района.

Ранее URA.RU писало, что в феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода. 23 марта праздник должен был состояться в деревне Русскинской Сургутского района

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В деревне Русскинской Сургутского района ХМАО отменили ежегодный национальный праздник оленеводов из-за карантина. В Роспотребнадзоре ХМАО агентству URA.RU сообщили, что все массовые мероприятия пришлось перенести из-за сложной эпидемической ситуации в Сургутском районе. «Решение об отмене массовых мероприятий по всему Сургутскому району было принято 5 марта и будет действовать до особого распоряжения. Причиной стал высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в число которых входит грипп, ОРВИ, корь», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре ХМАО. Праздник перенесли на более поздний период. Даты проведения слета оленеводов, рыбаков и охотников в Русскинской будут зависеть от числа заболевших жителей Сургутского района. Ранее URA.RU писало, что в феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода. 23 марта праздник должен был состояться в деревне Русскинской Сургутского района
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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