В ХМАО отменили День оленевода из-за карантина

В деревне Русскинской Сургутского района ХМАО отменили ежегодный национальный праздник оленеводов из-за карантина. В Роспотребнадзоре ХМАО агентству URA.RU сообщили, что все массовые мероприятия пришлось перенести из-за сложной эпидемической ситуации в Сургутском районе.
«Решение об отмене массовых мероприятий по всему Сургутскому району было принято 5 марта и будет действовать до особого распоряжения. Причиной стал высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в число которых входит грипп, ОРВИ, корь», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре ХМАО.
Праздник перенесли на более поздний период. Даты проведения слета оленеводов, рыбаков и охотников в Русскинской будут зависеть от числа заболевших жителей Сургутского района.
Ранее URA.RU писало, что в феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода. 23 марта праздник должен был состояться в деревне Русскинской Сургутского района
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