На национальном празднике в районе ХМАО развернут стойбище аборигенов

В селе Варьеган Нижневартовского района ХМАО организуют праздник охотника и оленевода, посвященный культуре коренных жителей: ханты, манси и лесных ненцев. Посетителей праздника ожидают зрелищные соревнования коренных народов Севера и гостеприимное стойбище аборигенов.
«Районный традиционный „Праздник охотника и оленевода“ состоится 22 марта в селе Варьеган. В программе: соревнования по зимнему биатлону, гонки на оленьих упряжках, мастер-классы, выставка, рассказывающая об истории села. Развернут организаторы и национальную площадку „Стойбище приглашает“», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.
На празднике будет работать ярмарка с товарами местных производителей и национальная детская площадка. Завершит насыщенный день награждение и концерт творческих коллективов района.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ежегодно организуют День оленевода. В Сургутском районе в этом году праздник отменили из-за карантина.
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