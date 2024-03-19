На национальном празднике в районе ХМАО развернут стойбище аборигенов

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Туризм. День оленевода. ЯНАО, чум, стойбище, север, надым, янао, арктика, нарты, ямал, кмнс
Гости Праздника охотника и оленевода в Нижневартовском районе смогут побывать на стойбище аборигенов ХМАО Фото:

В селе Варьеган Нижневартовского района ХМАО организуют праздник охотника и оленевода, посвященный культуре коренных жителей: ханты, манси и лесных ненцев. Посетителей праздника ожидают зрелищные соревнования коренных народов Севера и гостеприимное стойбище аборигенов.

«Районный традиционный „Праздник охотника и оленевода“ состоится 22 марта в селе Варьеган. В программе: соревнования по зимнему биатлону, гонки на оленьих упряжках, мастер-классы, выставка, рассказывающая об истории села. Развернут организаторы и национальную площадку „Стойбище приглашает“», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

На празднике будет работать ярмарка с товарами местных производителей и национальная детская площадка. Завершит насыщенный день награждение и концерт творческих коллективов района.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ежегодно организуют День оленевода. В Сургутском районе в этом году праздник отменили из-за карантина.

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В селе Варьеган Нижневартовского района ХМАО организуют праздник охотника и оленевода, посвященный культуре коренных жителей: ханты, манси и лесных ненцев. Посетителей праздника ожидают зрелищные соревнования коренных народов Севера и гостеприимное стойбище аборигенов. «Районный традиционный „Праздник охотника и оленевода“ состоится 22 марта в селе Варьеган. В программе: соревнования по зимнему биатлону, гонки на оленьих упряжках, мастер-классы, выставка, рассказывающая об истории села. Развернут организаторы и национальную площадку „Стойбище приглашает“», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. На празднике будет работать ярмарка с товарами местных производителей и национальная детская площадка. Завершит насыщенный день награждение и концерт творческих коллективов района. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ежегодно организуют День оленевода. В Сургутском районе в этом году праздник отменили из-за карантина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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