На национальном празднике в районе ХМАО развернут стойбище аборигенов

19 марта 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Гости Праздника охотника и оленевода в Нижневартовском районе смогут побывать на стойбище аборигенов ХМАО Фото: Максим Егоров © URA.RU В селе Варьеган Нижневартовского района ХМАО организуют праздник охотника и оленевода, посвященный культуре коренных жителей: ханты, манси и лесных ненцев. Посетителей праздника ожидают зрелищные соревнования коренных народов Севера и гостеприимное стойбище аборигенов. «Районный традиционный „Праздник охотника и оленевода“ состоится 22 марта в селе Варьеган. В программе: соревнования по зимнему биатлону, гонки на оленьих упряжках, мастер-классы, выставка, рассказывающая об истории села. Развернут организаторы и национальную площадку „Стойбище приглашает“», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. На празднике будет работать ярмарка с товарами местных производителей и национальная детская площадка. Завершит насыщенный день награждение и концерт творческих коллективов района. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ежегодно организуют День оленевода. В Сургутском районе в этом году праздник отменили из-за карантина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Варьеган Нижневартовского района ХМАО организуют праздник охотника и оленевода, посвященный культуре коренных жителей: ханты, манси и лесных ненцев. Посетителей праздника ожидают зрелищные соревнования коренных народов Севера и гостеприимное стойбище аборигенов. «Районный традиционный „Праздник охотника и оленевода“ состоится 22 марта в селе Варьеган. В программе: соревнования по зимнему биатлону, гонки на оленьих упряжках, мастер-классы, выставка, рассказывающая об истории села. Развернут организаторы и национальную площадку „Стойбище приглашает“», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. На празднике будет работать ярмарка с товарами местных производителей и национальная детская площадка. Завершит насыщенный день награждение и концерт творческих коллективов района. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ежегодно организуют День оленевода. В Сургутском районе в этом году праздник отменили из-за карантина.