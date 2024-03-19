Стала известна причина смерти Василия Уткина

Причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии

19 марта 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Причина смерти Уткина — тромбоэмболия легочной артерии Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС По предварительным данным, причина смерти журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии», — говорится в сообщении канала. Сегодня, 19 марта, журналист был экстренно госпитализирован. Спасти его не удалось. Отмечается, что Уткин страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023 года ему диагностировали атеросклероз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По предварительным данным, причина смерти журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии», — говорится в сообщении канала. Сегодня, 19 марта, журналист был экстренно госпитализирован. Спасти его не удалось. Отмечается, что Уткин страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023 года ему диагностировали атеросклероз.