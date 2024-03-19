Стала известна причина смерти Василия Уткина

Причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии
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Причина смерти Уткина — тромбоэмболия легочной артерии Фото:

По предварительным данным, причина смерти журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Предварительная причина смерти Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии», — говорится в сообщении канала. Сегодня, 19 марта, журналист был экстренно госпитализирован. Спасти его не удалось.

Отмечается, что Уткин страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023 года ему диагностировали атеросклероз.

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По предварительным данным, причина смерти журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии», — говорится в сообщении канала. Сегодня, 19 марта, журналист был экстренно госпитализирован. Спасти его не удалось. Отмечается, что Уткин страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023 года ему диагностировали атеросклероз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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