Российских спортсменов исключат из медальной таблицы на Олимпиаде в Париже

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Спортсмены из Белоруссии и России не будут упомянуты в медальной таблице на Олимпийских играх Фото:
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Медали спортсменов из Белоруссии и России не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Кло.

«Медали российских и белорусских спортсменов не будут учитываться в общем зачете Олимпийских игр в Париже», — заявил Кло на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Отмечается, что эти спортсмены также не будут упомянуты в медальной таблице.

Кроме того, исполнительный комитет МОК утвердил гимн и флаг, под которым буду выступать нейтральный спортсмены. При их победе будет звучать гимн AIN (Athlete Individuel Neutre), эта музыка не содержит слов.

Новый флаг нейтральных атлетов
Новый флаг нейтральных атлетов
Фото:

Олимпийские Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что боксеры из РФ отказываются выступать на отборочных соревнованиях к Олимпиаде в нейтральном статусе.

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Медали спортсменов из Белоруссии и России не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Кло. «Медали российских и белорусских спортсменов не будут учитываться в общем зачете Олимпийских игр в Париже», — заявил Кло на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Отмечается, что эти спортсмены также не будут упомянуты в медальной таблице. Кроме того, исполнительный комитет МОК утвердил гимн и флаг, под которым буду выступать нейтральный спортсмены. При их победе будет звучать гимн AIN (Athlete Individuel Neutre), эта музыка не содержит слов. Олимпийские Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что боксеры из РФ отказываются выступать на отборочных соревнованиях к Олимпиаде в нейтральном статусе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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