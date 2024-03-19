Российских спортсменов исключат из медальной таблицы на Олимпиаде в Париже

19 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Спортсмены из Белоруссии и России не будут упомянуты в медальной таблице на Олимпийских играх Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Медали спортсменов из Белоруссии и России не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Кло. «Медали российских и белорусских спортсменов не будут учитываться в общем зачете Олимпийских игр в Париже», — заявил Кло на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Отмечается, что эти спортсмены также не будут упомянуты в медальной таблице. Кроме того, исполнительный комитет МОК утвердил гимн и флаг, под которым буду выступать нейтральный спортсмены. При их победе будет звучать гимн AIN (Athlete Individuel Neutre), эта музыка не содержит слов. Новый флаг нейтральных атлетов Фото: аккаунт Кристина Кло в соцсети X https://x.com/ChKlaue/status/1770138167514980646?s=20 Олимпийские Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что боксеры из РФ отказываются выступать на отборочных соревнованиях к Олимпиаде в нейтральном статусе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медали спортсменов из Белоруссии и России не будут учитывать в общем зачете на Олимпиаде. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Кло. «Медали российских и белорусских спортсменов не будут учитываться в общем зачете Олимпийских игр в Париже», — заявил Кло на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Отмечается, что эти спортсмены также не будут упомянуты в медальной таблице. Кроме того, исполнительный комитет МОК утвердил гимн и флаг, под которым буду выступать нейтральный спортсмены. При их победе будет звучать гимн AIN (Athlete Individuel Neutre), эта музыка не содержит слов. Олимпийские Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что боксеры из РФ отказываются выступать на отборочных соревнованиях к Олимпиаде в нейтральном статусе.